Coloca Mara primera piedra de secundaria en Cancún; inversión de obra será de 47 mdp

CANCÚN.- Con inversión cercana a los 47 millones de pesos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inició la construcción, con la primera piedra, de la escuela secundaria de nueva creación del Fraccionamiento Kusamil, así como de las canchas y domo deportivo que, independientemente, estarán abiertas a la comunidad, para la construcción de paz y hacer comunidad.

Acompañada de la presidenta del comité de obra y contraloría social, Emma Laura Leyva Olán, la gobernadora de Quintana Roo anunció que, además, será una obra transparente, con rendición de cuentas, porque contará con el código QR que permitirá que cualquier persona sepa en qué se gastaron los recursos, el dinero del pueblo para el pueblo. Estará lista en diciembre próximo.

Además, anunció la construcción de 2 aulas más para el preescolar y otras 2 para la primaria, para tener más espacios para la niñez. “Y ¿cómo podemos hacerlo?, combatiendo la corrupción para que el dinero alcance para más. Somos un gobierno diferente, humanista y progresista, en el que los ahorros no lo robamos como en gobiernos anteriores, porque en este gobierno no robamos, no traicionamos y no mentimos. Y el dinero es del pueblo y primero están los pobres”, explicó Mara Lezama.

El director general de Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), José Rafael Lara Díaz, informó que esta escuela atenderá la demanda educativa inicial de 80 alumnos y alumnas, pero tendrá capacidad para 460. Contará con equipamiento, obras de conexión hidráulica y eléctrica, y construcción de 398 metros lineales de barda perimetral con pórtico, además de un domo con cancha de usos múltiples.

El director general del Ifeqroo señaló que esta nueva secundaria tendrá dos aulas didácticas, un laboratorio multidisciplinario, un taller de cómputo, áreas administrativas, sanitarios y obra exterior.

Resaltó que en anteriores administraciones las escuelas que se construían no contaban en su mayoría con barda perimetral y domo en las áreas deportivas, pero ahora con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, se entregan los nuevos planteles con estos dos aditamentos.

Al respecto, la gobernadora Mara Lezama informó que a partir de esta administración nunca más se construirán escuelas sin domos y sin equipamiento, porque la salud y la educación de niñas, niños y adolescentes, si importan.

En relación con la duda de dónde tomarán clases los alumnos al inicio del próximo ciclo escolar, la gobernadora de Quintana Roo informó que lo harán en línea, para que en diciembre estén listos para estrenar su escuela.

A nombre de los padres de familia, la señora Emma Leyva agradeció el inicio de esta obra, “un sueño hecho realidad producto de su trabajo 24/7 en territorio, una inspiración para muchas mujeres. Hoy vemos como atiende una necesidad de contar con una secundaria para nuestras hijas y nuestros hijos”, dijo.

Estuvieron en el evento la presidenta municipal Ana Paty Peralta de la Peña; la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el subsecretario de Educación Miguel Ángel Medina Cortázar; la comisionada presidenta del pleno del IDAIPQROO, Magda Lozano Ocman, y el diputado federal Alberto Batún Chulim.