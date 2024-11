Comités de evaluación lanzan convocatorias para candidatos al PJF

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Comités de Evaluación de los poderes Legislativo y Judicial emitieron sus convocatorias para las personas que aspiren a una candidatura a cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y otros puestos de relevancia en el Poder Judicial.

La convocatoria establece que la inscripción de los candidatos se realizará a partir de las 00:00 horas de este martes 5 de noviembre y hasta las 23:59 horas del 24 de noviembre en https://convocatoriapublica.senado.gob.mx/029PJ24, donde deberá especificarse el cargo al que se aspira; ámbito territorial; datos de identificación del aspirante; historial académico; experiencia laboral y documentos en PDF que acrediten cumplimientos de requisitos.

Esta convocatoria responde a las reformas constitucionales en materia judicial aprobadas en septiembre y octubre de este año, que promueven una restructuración en el sistema de justicia nacional.

La convocatoria detalla los cargos disponibles para cada listado y si deben ser ocupados por hombres y mujeres. Para el pleno de la SCJN contempla cinco ministras y cuatro ministros; para el Tribunal de Disciplina Judicial, tres magistradas y dos magistrados; una magistrada y un magistrado para la Sala Superior del TEPJF, así como 10 mujeres y cinco hombres para las salas regionales del mismo.

Además, se contemplan 464 cargos a elegir para magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito y para los Tribunales Colegiados de Apelación, y otros 386 cargos a elegir para jueces o juezas de Distrito.

Los aspirantes deberán entregar “cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo, argumentando lo que considere pertinente; dichas cartas deberán contener el nombre, la identificación oficial, el correo electrónico y el número de teléfono de quien la suscribe, y podrán ser verificables por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL) o por las personas que este designe para tales efectos en términos del Anexo 2 de la presente convocatoria. Dichas cartas pueden respaldarse con la documentación que consideren pertinente”.

No pueden aspirar a ser ministros, magistrados de disciplina o magistrados electorales quienes hayan “sido persona titular de una Secretaria de Estado, Fiscal General de la República, senadora o senador, diputada o diputado Federal, ni Titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de la publicación de esta Convocatoria”, lo que descarta a los ex diputados y ex senadores de la LXV Legislatura.

Deberán tener “promedio general de calificación de cuando menos ocho o su equivalente en licenciatura y de cuando menos nueve, o su equivalente, en al menos tres materias relacionadas con el cargo al que se postula, sean en la licenciatura o especialización, o maestría o doctorado” en derecho constitucional, amparo, derecho procesal civil y derechos humanos; derecho administrativo y derecho electoral.

Así como un “ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación en torno al fortalecimiento del sistema de impartición de justicia en México, el cual deberá realizarse en letra arial 12 e interlineado de 1.5”.

Para ser magistrado de circuito o juez de distrito, las materias en que deben tener la calificación requerida son derecho constitucional, amparo, derecho procesal civil, derechos humanos, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal penal, derecho civil, derecho procesal civil, derecho familiar, derecho laboral, derecho mercantil, competencia económica en radiodifusión y telecomunicaciones.

Fuente: Excélsior/El Sol de México