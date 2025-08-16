Concluye con éxito el curso de verano “Páalal Meyajna ‘at”, en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Más de 130 niños, niñas y adolescentes concluyeron el curso de verano “Páalal Meyajna ‘at”, organizado por el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen, en las instalaciones del Centro Cultural y la Casa de la Música, en la alcaldía de Puerto Aventuras.

Ernesto Santiago Martínez Cuéllar, director general del Instituto, apuntó que estas actividades forman parte de la política social instrumentada por la presidenta municipal Estefanía Mercado, para apoyar a las familias en este periodo vacacional escolar.

En este contexto, destacó el enfoque artístico que recibieron los menores de 7 a 17 años de edad, en los talleres especializados, por el profesorado en materias como música, danza y artes plásticas, y que finalizó con la exposición “Libros de autor”, así como el modelado en yeso inspirado en piezas arqueológicas encontradas en Quintana Roo.

De igual forma, en el Centro Cultural, 91 escolares tuvieron su primer contacto con el mundo de la danza, además de un espacio para muestras de talento libre.

Mientras que, en la Casa de la Música, en la alcaldía de Puerto Aventuras, se impartieron talleres de canto, piano, pintura y lengua maya para 33 niños, niñas y adolescentes.

“Ofrecimos nuestro profesionalismo y empatía, para que los alumnos y alumnas se hayan divertido aprendiendo temas que no conocían. Esto es parte de la Prosperidad que está cumpliendo esta administración”, indicó Ernesto Martínez.