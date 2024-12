Convoca Estefanía Mercado a construir un Solidaridad inclusivo

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, la presidenta municipal Estefanía Mercado convocó a los sectores público, social y privado a construir un municipio inclusivo que no sólo requiera infraestructura, sino también un cambio de pensamiento para romper paradigmas y reconocer que cada acción cuenta en Solidaridad.

En el salón “Leona Vicario”, en el nuevo Palacio Municipal, donde tuvo lugar el evento, Estefanía Mercado invitó a reflexionar sobre cómo construir una sociedad inclusiva y justa para todas y todos.

“En la Cuarta Transformación se ha marcado un antes y un después en el reconocimiento de las personas con discapacidad con programas sociales impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a los que dará seguimiento la presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo.

En el caso de Solidaridad, dijo Estefanía Mercado, se trabaja para que el municipio sea un espacio accesible para todas y todos; por lo que se organizarán ferias inclusivas que visibilicen el talento y generen oportunidades reales a las personas con discapacidad.



En este sentido, anunció la construcción de obras que incluyan infraestructura urbana que faciliten la movilidad universal de las personas, ya que Playa del Carmen “no es una ciudad accesible para todos”.

“Solidaridad, en su planeación y su desarrollo urbano, no consideró una parte importante para nuestra sociedad y, en este gobierno, yo los invito a todos a que en las políticas públicas que implementemos, consideremos a nuestras niñas y niños, a nuestros jóvenes, a nuestros hombres y a nuestras mujeres con discapacidad, no sólo en la infraestructura y en las obras que hagamos, sino también en la forma de tratarlos”, agregó.

La presidenta municipal consideró que parte esencial de una comunidad inclusiva radica en la capacidad de empatía, por lo que reiteró su llamado al gabinete a observar calles, instituciones y políticas públicas desde la perspectiva de quienes cada día libran una batalla contra ellas, para hacer de Solidaridad un municipio ejemplo de igualdad, respeto y oportunidades.

De hecho, Estefanía Mercado dijo que, en la reciente presentación de la Marca Ciudad Playa del Carmen, el trabajo no estará terminado si no se incorpora a esta tarea a las personas con discapacidad, ya que “una política pública no se mide por lo que excluye, se mide por lo que incluye”.

En el evento, Citlali Borges Tun, titular de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad y de la Tercera Edad, quien es claro ejemplo de la inclusión en el gobierno municipal, expresó su sentir y las desigualdades que sufren las personas con discapacidad, así como las barreras a las que se enfrentan todos los días, por lo que reiteró su compromiso de trabajar para convertir a Solidaridad en un municipio inclusivo.

A su vez, Eduardo Asencio, presidente honorario del DIF Solidaridad, asumió el compromiso de garantizar la inclusión real y efectiva, eliminar barreras físicas y sociales, promover oportunidades de educación, trabajo y participación comunitaria, sobre todo, defender los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Finalmente, Deyanira Martínez Estrada, secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana, señaló que la educación inclusiva es fundamental para construir una sociedad más equitativa.

Posterior al evento, niñas, niños y jóvenes recibieron obsequios de los regidores que los apadrinaron en esta actividad y luego todos participaron en una amena convivencia.