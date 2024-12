Cozumel rompe récord en llegada de cruceros durante diciembre

Comparte esta Noticia

COZUMEL.- La Isla de las Golondrinas rompió ayer un récord con el arribo de 35 cruceros durante los primeros once días de diciembre, según informó Vagner Elbiorn, director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo). Este hito consolida a Cozumel como uno de los destinos turísticos marítimos más destacados del mundo.

En un comunicado se informó que ayer fue un día histórico con la llegada simultánea de ocho cruceros, incluidos gigantes como el Icon of the Seas y el Voyager of the Seas.

En total, aproximadamente 29 mil 807 pasajeros descendieron para disfrutar de las bellezas naturales, la hospitalidad y los servicios de calidad que caracterizan a Cozumel. Los cruceros que arribaron a la isla durante la semana incluyen otros nombres destacados como el MSC Seaside y el Sun Princess.

Este nivel de actividad portuaria no solo resalta la preferencia de las navieras por Cozumel, sino también el esfuerzo conjunto entre autoridades, empresas y la comunidad local para ofrecer una experiencia excepcional a los visitantes. “Estamos comprometidos con un turismo que no solo impulse nuestra economía, sino que también conserve la riqueza única de Cozumel,” afirmó Elbiorn.

Fuente: Reportur