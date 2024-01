Critica Roberto Palazuelos a legisladores que buscarán la reelección

Comparte esta Noticia

TULUM.- El empresario y actor Roberto Palazuelos cuestionó el actuar de diputados y senadores que buscan reelegirse en este proceso electoral, pues dijo, “nada más quieren vivir del erario”.

El precandidato de Movimiento Ciudadano al Senado por Quintana Roo afirmó que “el pueblo está muy pendiente” sobre el desempeño de los legisladores, advirtiendo que quienes no hayan dado resultados serán castigados en las urnas el próximo 2 de junio.

Habló sobre los tres senadores actuales por Quintana Roo, recordando que José Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano, y Marybel Villegas Canché, de Morena, no buscarán mantener la curul, no así la panista Mayuli Martínez Simón, de quien dijo “no ha dado un solo golpe” y “ha sido (la) más opaca”, pero aún así ella buscará la reelección. Cuestionó que la senadora no haya impulsado iniciativas para apoyar a la población de Quintana Roo.

Palazuelos reiteró que la clase política se tiene que renovar y declaró que debería ser requisito indispensable que diputados y senadores hayan tenido un trabajo “excepcional” durante el tiempo que estuvieron en el cargo, para poder buscar nuevamente el apoyo de los ciudadanos.

Aseguró que si la gente lo apoya en las urnas, él será uno de los senadores más participativos y creativos en la historia de Quintana Roo.