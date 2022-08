¿Cuál es el contexto del meme del piquete en las costillas?

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El piquete de costillas se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que varios usuarios comenzaran a especular sobre lo que sucede con las personas que tienen una relación cuando están en lugares donde no coinciden con su pareja como el trabajo, escuela, etc.

El contexto del meme de las costillas, proviene de un conflicto legal en la CDMX que se viralizó en redes sociales en el que una pareja discutió ya que se descubrió que el hombre le “picaba” las costillas a una de sus compañeras, quien resultó ser su amante, por lo que esto se descontroló y diversas páginas lo tomaron para hacerlo meme.

Fueron los propios hombres los que confirmaron que cuando coquetean con una mujer que ya conocen, como compañera de trabajo, suelen picarle las costillas.

“Se trata de una técnica para saber si te corresponde el coqueteo: si te regaña puedes decirle que era un juego. Si no te dice nada, significa que responde bien al coqueteo, y poco a poco puedes pasar de picar costillas a pequeñas caricias”, escribió Federico Mtz., quien seguramente se quedó soltero luego de que su novia leyera su comentario.

Otros usuarios han considerado que ese tipo de acciones quedaron en el pasado, o bien que son practicadas por personas mayores de 30 años.

Por supuesto también hubieron respuestas de mujeres que confirmaron que sí, cuando les pican las costillas y sonríen, es porque les gusta esa persona.

Pero otras también reclamaron que cuando no es correspondido, se convierte en un acoso molesto, generalmente provocado por hombres que no entienden que fueron rechazados.

Y es que al final, aunque los hombres tienen derecho a coquetear a las mujeres, también las féminas a rechazarlos o elegir a quién sí le corresponderán.