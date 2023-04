Cuauhtémoc Blanco podría buscar cargo político en CDMX

Comparte esta Noticia

MORELOS.- El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dejó ver la posibilidad de no concluir su mandato y pedir licencia para aspirar a un cargo público en la Ciudad de México, descartando que se trate de la alcaldía de Cuauhtémoc, donde se localiza el barrio de Tepito, de donde es originario el exfutbolista.

En el último año, varios medios de comunicación han vinculado al gobernador a dicha alcaldía, así como un escaño en el senado e incluso, la jefatura de gobierno.

“La alcaldía, no. A otro lugar, sí, allá en la Ciudad de México, pero siempre hay encuestas y hay que esperar. Sé que mucha gente está diciendo que me voy a la Cuauhtémoc, pero no, me voy a ir a otro lugar, pero hay que esperar los tiempos”, dijo el mandatario durante la inauguración de la estrategia Mercado Joven en el municipio de Cuautla.

Antes de retirarse del lugar, Blanco Bravo dijo que en caso de ser necesario, solicitará licencia para contender por el cargo.

“Si ganas (la encuesta), tienes que dejar el cargo. Cuando se den los tiempos, tendré que pedir licencia”, agregó.

En 2018, el exfutbolista del América y de la Selección Mexicana contendió por la gubernatura de Morelos por la coalición Morena-PES-PT, ganando las elecciones para el periodo 2018-2024. Aunque el mandatario mantiene un discurso en el que se posiciona más como ciudadano y no como un político tradicional, también ha declarado abiertamente sus intenciones de continuar en la política, hablando incluso de sus aspiraciones a ser candidato por la presidencia del país.

Pero en caso de que las encuestas no le favorezcan, reconoció la posibilidad de retirarse y dedicarse a ser entrenador de algún equipo de fútbol.

“Si se da, bienvenido, y si no me regresaré al fútbol a ser entrenador de algún equipo”, dijo.

