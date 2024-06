Denuncian desaparición de Ceci Flores, lideresa de Madres Buscadoras de Sonora

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde las 22:45 horas del domingo 16 de junio se perdió comunicación con Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, cuando se trasladaba de la Ciudad de México (CDMX) a Querétaro, por lo que familiares y amigos han pedido a las autoridades que intervengan para su localización.

Milagros Valenzuela Flores, hija de Ceci, declaró que la última comunicación que tuvieron fue cuando le solicitó una recarga telefónica, pero minutos después dejó de recibir llamadas y de responder los mensajes.

“Desde anoche perdimos comunicación con ella. A las 22:45 exactamente dejé de tener comunicación con ella. Me pidió que le pusiera una recarga y se la puse, y le mandé mensaje para decirle que ya se la había puesto y ya desde ahí no le llegaron los mensajes y sus teléfonos los dos a buzón, y hasta ahorita no se conecta ni dice nada, sus teléfonos siguen apagados”, expuso.

En ese sentido, señaló que ya solicitaron al mecanismo de protección en el que se encuentra Ceci Flores que abran su refugio para descartar su presencia en el sitio, sin embargo, les respondieron que no podían acatar dicha petición, por lo que, de momento trabajan en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Sonora y de Querétaro.

“Ya nos dirigimos con el mecanismo de ella, y nos dijo que no nos podían apoyar abriendo su refugio, que porque no podían. El único apoyo que tenemos ahorita es por parte de la comisión de aquí de Sonora que se canalizó con la de Querétaro para buscarla”, apuntó.

Fuente: El Sol de México