Depravado yucateco abusa de su hijastra de 12 años y lo graba todo, en Yucatán.

Un hombre, identificado como Julián “N”, fue detenido por las autoridades acusado de aprovecharse de su hijastra menor y además grabar sus abusos con su teléfono celular, en la comisaría de Dzununcán, en el sur de Mérida.



Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle 84 de la mencionada comisaría meridana, cuando el hermano, de 15 años de edad, de la víctima descubrió en el celular de su padrastro varios videos de los ataques que cometía contra su hermanita de 12 años de edad.

Lamentablemente, la menor no dijo nada por el miedo a que no le creyeran, sin embargo no aguantó más y se lo contó a una tía.



Familiares interpusieron una demanda penal ante el Ministerio Público y el acusado fue detenido por las autoridades para responder por sus actos atroces.