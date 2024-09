Derechos sociales dan bienestar y hacen justicia a quienes más lo necesitan: Mara Lezama

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Las historias de vida de los beneficiarios de los derechos sociales que el gobierno humanista y progresista de Mara Lezama impulsa para la transformación profunda de Quintana Roo, dan cuenta del bienestar y la justicia social logrados en dos años de gestión para la gente de carne y hueso.

Para dimensionar el impacto social, durante el Segundo Informe de Gobierno se presentaron los testimoniales que son la historia viva de las personas, como el de Gael Alejandro Peña Góngora, beneficiario del programa de becas.

Él estudia la carrera de Lengua Inglesa en la Universidad de Quintana Roo y considera que continuar con su educación significa una oportunidad para demostrarles a todos que, aun cuando tiene una discapacidad, eso no significa que no pueda hacer lo mismo que muchas personas hacen.

Tiene una beca que ayuda mucho a su madre para pagar la escuela y todo lo que conlleva, más una computadora, que es su “arma secreta” y con la que hace todo. “Soy famoso”, expresó Gael, acompañado de su abuelita Lolita.

Los programas de atención, prevención y combate a la violencia contra las mujeres también tienen resultados, como lo confirmó Macarena Colé, quien tuvo una ingrata experiencia con el padre de su hija. Ella llegó al Instituto Quintanarroense de la Mujer y ahí tuvo el acompañamiento necesario que le permitió salir del círculo de violencia.

“Hoy en día, soy una mujer absolutamente consciente de que ningún tipo de violencia, no solamente de pareja sino también de jefes, amistades, nadie va a tocarme porque no lo voy a permitir. Lo primero es: no tengas miedo, no tengas miedo de pedir ayuda”, expresó.

Las acciones de certeza jurídica de la tierra son quizá las que más valor tienen para los beneficiarios, como los vecinos de la Colosio en Playa del Carmen, que esperaron casi 30 años para tener sus títulos de propiedad, entregados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Adriana Lozada es una de ellas y afirmó que representa el patrimonio para sus hijos. Agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Mara Lezama por atender esta necesidad de contar con la certeza legal de su lote. “Ahora sí, nadie me lo va a quitar”, afirmó.

La gobernadora Mara Lezama destacó que esto es precisamente la transformación profunda, la prosperidad compartida, pero, sobre todo, la justicia social de este gobierno humanista con corazón feminista.