Descarta AMLO pacto con el crimen organizado: “Está bien pintada la raya”

Comparte esta Noticia

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó cualquier posibilidad de diálogo con la delincuencia organizada luego de que el excomisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, propusiera pactar con organizaciones criminales para pacificar al país.

“Nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad y en el caso del combate a la delincuencia tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto, está bien pintada la raya, la frontera, una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia”, sostuvo este viernes.

El mandatario apuntó que durante su administración no se van a transgredir los límites establecidos entre el gobierno y grupos delincuenciales como sucedió durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ofreció protección al Cártel de Sinaloa a cambio de recursos.

“Cuando no existe esa separación, cuando no se sabe donde termina la delincuencia y donde empieza el gobierno no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren y qué hacían antes pues se protegía a unos y se perseguía a otros, esos eran los acuerdos, acá no sucede eso y nunca va a pasar de que se va a dar protección o se va a tolerar a quienes cometen delitos”, agregó.

López Obrador aclaró que la justicia se aplicará sin distinción, a diferencia de lo que hicieron gobiernos pasados.

“Cero impunidad sea quien sea, lo he dicho muchas veces, mis amigos, mis compañeros, mis familiares, todos tienen que rendir cuentas y sin hacer ningún pacto, ningún acuerdo, no caer el contubernio, por eso no tienen nuestros adversarios, opositores, autoridad política porque no actuaron con moralidad y ahora están enfrentando las consecuencias”, acusó.

Finalmente, reiteró que no cambiará su estrategia de “abrazos, no balazos” porque está convencido de que “la paz es fruto de la justicia”.

“Estoy absolutamente convencido que el ser humano no es malo por naturaleza porque unos así creen, yo sostengo de que todos los seres humanos somos buenos y son las circunstancias los que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, creo en el ser humano, en la bondad de la gente”, subrayó.

Durante el Foro Internacional ‘Seguridad y Justicia por un México mejor’, realizado en el Senado, Manuel Espino confesó que había presentado una propuesta en abril a López Obrador que consistía en abrir el diálogo con el crimen organizado para avanzar en la pacificación del país.

Sin embargo, el presidente desmintió las declaraciones e indicó que, Espino, no le hizo ningún planteamiento durante la reunión que celebraron seis meses atrás en Palacio Nacional.

“No me hizo ningún planteamiento de eso y yo estimo mucho a Espino lo que pasa es que no lo quieren los conservadores ni la prensa conservadora porque resulta que Espino era presidente del PAN y se ha dedicado en los últimos tiempos a decir la verdad, a confesar de como engañaron Fox y Calderón entonces le tienen un coraje, lo ven como gallina cuando ve lombriz, lo quisieran picotear”, señaló.

Fuente: El Financiero