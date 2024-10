Designan a las 5 magistradas del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Congreso del Estado confirmó este miércoles la designación de las cinco magistradas que conformarán el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, dejando atrás al tribunal creado en 2017 por el entonces gobernador Carlos Joaquín.

La ex presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo; Claudia Carrillo Gasca, ex magistrada del Teqroo; Nayeli Solís Poot, ex viceconsejera jurídica; y Minerva Moreno Cruz, junto con Rubí Sulub Cih, serán las encargadas de impartir justicia en un periodo que durará 12 años, es decir, hasta el 09 de septiembre de 2036, sin opción a reelegirse.

Minerva Moreno Cruz asumirá la presidencia por los primeros cinco años.

Posteriormente fue decretado el inicio de funciones del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo; los magistrados salientes recibirán su remuneración como corresponde a la ley; así mismo, deberán hacer entrega a los entrantes, dentro de los 15 días hábiles siguientes convocará a sesión para organizarse.