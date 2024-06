Desmiente Claudia Sheinbam rumores de distanciamiento con AMLO

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aclaro que no habrá distanciamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como se ha especulado.

Sheinbaum desmintió las especulaciones sobre su relación con López Obrador, asegurando que no habrá sorpresas ni divisiones. “Leo las columnas, hay esta idea de que es una calca, que es lo mismo que el presidente, que no va a gobernar, que él va a gobernar. Imagínense que el presidente diga, ‘si me hace un llamado mi presidenta acudiría’, incluso dijo tengo derecho a disentir. Evidentemente hay tiempos para todos. El presidente es presidente hasta antes del primero de octubre. Me va a tocar gobernar a partir del primero de octubre”, señaló.

Desde su casa de transición, Sheinbaum respondió a las críticas sobre un posible distanciamiento con López Obrador: “Ahora sí que de dónde, si somos parte del mismo proyecto y por eso votó el pueblo de México. Por eso le llamamos el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública”.

Sheinbaum enfatizó que el pueblo de México votó por un proyecto de nación, no solo por una persona. “Somos un proyecto, el pueblo de México sí votó por una persona para la Presidencia de la República, por los senadores, diputados, gobernadores, jefa desde Gobierno, pero votó principalmente por un proyecto de nación. Y somos parte de este proyecto, lo construimos desde hace más de 20 años con el presidente López Obrador y millones de mexicanos”.

Concluyó reiterando su compromiso con los principios del movimiento: “Vamos a gobernar para todos, y vamos a dar continuidad, vamos a cumplir. Llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia, los principios del movimiento: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

Añadió que siempre respetarán a todos y seguirán adelante con su agenda de transformación.

