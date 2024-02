Detienen a José C., ex secretario de Hacienda de Mario Villanueva

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención de José C., quien se desempeñó como ex secretario de Hacienda durante el mandato del entonces gobernador Mario Villanueva en Quintana Roo, de 1993 a 1999.

De acuerdo con el informe, fue detenido el pasado 5 de febrero y actualmente está en proceso de “traslado” a la Ciudad de México. Sin embargo, la SSPC no especifica los cargos que podrían imputarse al ex funcionario.

Hace 25 años José C. desapareció junto con Luis Ernesto Villanueva, hijo del ex gobernador, a quien se le involucró en el caso de narcotrafico que mantiene, ahora en prisión domiciliaria, al ex gobernador.

Durante el sexenio de Villanueva Madrid, José C. fue titular de la Secretaría de Hacienda. En ese período, junto con Villanueva y otros ex funcionarios, fue acusado dentro del llamado caso Cancún, que involucraba a políticos y empresarios con el Cártel de Juárez.

Según informes extraoficiales, Chejin se acogió al programa de testigos protegidos en Estados Unidos antes de regresar a Chetumal.

En agosto de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ganó un litigio de más de 2.4 millones de dólares en una cuenta de corretaje abierta por un ex funcionario del gobierno mexicano supuestamente vinculado a una red que lavaba dinero del narcotráfico.

En ese momento, se argumentó que los fondos depositados en la cuenta provenían únicamente del salario, primas e inversiones privadas de Chejin Pulido.

Las autoridades continúan investigando este caso y se espera que en los próximos días se brinde más información sobre los cargos específicos que enfrentará José Chejin Pulido.

Fuente: Palco Quintanarroense