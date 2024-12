Diego Castañón garantiza trabajo coordinado con nuevas autoridades auxiliares

Comparte esta Noticia

TULUM.- El presidente municipal, Diego Castañón Trejo, luego de felicitar a los nuevos delegados y subdelegados electos para la administración 2024-2027, garantizó que mantendrá un trabajo coordinado con los mismos en beneficio de las y los tulumnenses.

“Estoy convencido de que continuaremos trabajando en unidad a favor de todas y todos, con transparencia para que la transformación avance”, resaltó el Edil.

Los nuevos delegados y subdelegados son: Gilmer Vidal Miranda May, en Chemuyil; Angel Antonio Sosa Ruiz, en Akumal; María Guadalupe Cocom González, Punta Allen; Rosa María Tun Puc, en Macario Gómez; Adolfo Hau Yeh, en Francisco Uh May; Josué Alejandro Canché Bello, en Manuel Antonio Ay; Ezequiel May Azcorra, en Cobá; Francisca Tun Caamal, en San Juan de Dios; Rigoberto Cen Can, San Pedro; María Sandra Dzib Canul, en Sahcab Mucuy; Eduardo Dzul Dzib, en Chanchén Palmar; Rosendo May Chulim,

Hondzonot; Armando Abán Pech, Yaxché, y Buenabentura Canul Pech, en Chanchén I.