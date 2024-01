El Balón de Oro y The Best están perdiendo credibilidad, asegura Cristiano Ronaldo

Comparte esta Noticia

Cristiano Ronaldo tuvo un fantástico 2023 y de la mano del Al Nassr logró marcar 54 goles durante ese periodo, número que lo colocó como el máximo goleador de todo el año por encima de jugadores como Kylian Mbappé, Harry Kane o Erling Haaland.

A pesar del increíble número de dianas para un jugador de casi 39 años, la poca visibilidad que tiene la Saudi Pro League, terminó con Cristiano fuera de los candidatos a llevarse los galardones como mejor jugador del Mundo.

Asimismo, en una entrevista con el diario portugués Récord, ‘CR7’ externó su opinión sobre los dos galardones individuales más prestigiosos en el mundo del futbol, el Ballon D’Or, entregado por France Football y el The Best, correspondiente a la FIFA que en su última edición dieron como ganador a Lionel Messi, asegurando que están perdiendo credibilidad.

“Creo que, en cierto modo, estos premios (The Best y Balón de Oro) están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera, o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios… son hechos, son números. Y los números no engañan”, señaló “El Bicho”.

Ronaldo quien en el pasado conquistó cinco veces el galardón de France Football y en dos ocasiones el de la FIFA, mostró su desinterés durante las ceremonias pasadas y no asistió a la gala de entrega, además, el portugués no entró en la conversación por ser el mejor jugador del mundo.

Asimismo, durante la gala pasada, Lionel Messi se convirtió en el jugador que más veces ha ganado el The Best con tres galardones.

