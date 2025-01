El ejercicio del poder no se concentra en individualidades: Mara Lezama

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

• Al hacer un llamado a la unidad, la gobernadora dijo: “la diversidad ideológica no significa la distancia infranqueable y el alejamiento”

“El ejercicio del poder no se concentra en las individualidades… por encima de cualquier proyecto individual político o el que sea, está el bien superior que es el pueblo de Quintana Roo”, mensaje contundente expresado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, en la ceremonia por el 50 aniversario de la Constitución del Estado, ante los tres Poderes y la clase política quintanarroense.

Un discurso cuyo destinatario o destinatarios, será tema político y periodístico en los próximos días debido al convulsionado inicio de año por el adelanto de la sucesión gubernamental de 2027.

La gobernadora apeló precisamente a la Constitución, para advertir que “en unos segundos se destruye lo construido” durante mucho tiempo, ante lo que hizo un llamado a “construir antes que destruir”.

“Reafirmemos nuestros principios jurídicos y nuestras convicciones políticas (pero) necesitamos que nuestras acciones se mantengan en los valores formativos que como pueblo hemos construido y que se sintetizan en la Constitución”, recalcó.

Hizo un llamado a la unidad en la pluralidad, al expresar: “La Constitución es la suma de todas las voces y corrientes; también debemos entender que la diversidad ideológica no significa la distancia infranqueable y el alejamiento porque el ejercicio del poder no se centra en las individualidades…”

La verdadera fuerza, siguió diciendo, es “la fuerza plural, precisamente, la que sustenta nuestro movimiento y lo decimos fuerte y claro, en esta nueva forma de gobernar, no mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo” sentenció.

“Que nadie renuncie a sus convicciones, pero que nadie deje de expresarse” reiteró.

Y concluyó: “Nuestro presente y futuro debe ser un trabajo de unidad; las diferencias políticas e ideológicas no deben ser jamás factor de división, sino una muestra de pluralidad”.