Emmanuell’s, la sexi barbería de la CDMX

Comparte esta Noticia

Imagina acudir a una barbería (Barber shop, para los mamadores con antepasados arios) y en lugar de que corte el cabello el Kevin, recién liberado de prisión, te atienda Laura, una joven hermosa de 24 años, que además siempre se encuentra en ropa interior.

Pues bien, esto es lo que sucede todos los días en Emanuelle,s Barber, un pequeño negocio ubicado en el norte de la CDMX, que ofrece a sus clientes el plus de ser apapachados por jóvenes estilistas, que conocen muy bien desde el corte formal de la última moda, hasta el clásico leñador homosexual reprimido, el “erizo” de tu tío el taxista, o el desvanecido de tu reguetonero favorito.

Lo que logró averiguar el portal digital, Informado Caribe, es que aunque se hicieron vírales últimamente, Laura y su equipo llevan más de dos años laborando. De hecho estas imágenes son del 2021.

Por obvias razones no toman fotos atendiendo a sus clientes, pues se respeta su privacidad, para evitar problemas con sus parejas.

Y vaya que han tenido éxito: prácticamente tienen cita todo el tiempo, por lo que tuvieron que contratar a cuatro chicas más: Josefina, Diana, Lucía y Vianey, que como te imaginarás tienen también un cuerpazo y atienden en lencería sexi.

Pero puedes echarte un taco de ojo, pero no tocar: para garantizar la seguridad de las jóvenes, no se permite la entrada a personas en estado de ebriedad. Cuatro guardias también vigilan que no toques ni manosees a las barberas, además de que si la chica te dice no, a tus coqueteos, debes acatar.

Laura explica que nació esta idea desde el 2018, pero no fue sino hasta después que concretó su sueño. Ha ampliado su negocio tres veces, considerando que cada corte cuesta de 300 hasta los 600 pesos, dura una hora, y te incluye lavado y masaje de rostro.

Y no te preocupes: planea expandirse pronto por todo México. Así qué tal vez abra uno pronto por tu casa o trabajo.