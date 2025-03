Comparte esta Noticia

Signos

El periodista jalisciense Pedro Mellado le dice al periodista jalisciense Álvaro Delgado: todo indica que no hay policías que no estén involucrados con el crimen organizado. La pregunta concluyente es: ¿sus jefes políticos no lo saben? La verdad más objetiva indica: si no lo saben son imbéciles. Pero no: son cómplices. Y esa complicidad política generalizada con el crimen organizado es lo que lo hace impune, invencible y brutal.

SM