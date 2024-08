En OPB hubo fraude y no nos detendrán: Lidia Roja

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

Esperamos justicia del tribunal federal, pero estoy preparada para ser y para no ser; tenemos plan para seguir trabajando por Quintana Roo, afirmó la “Presidenta Legal” de Othón P. Blanco, como le dice la gente.

Un fraude electoral no nos va a detener, tenemos juventud y futuro; el pueblo es sabio y observa lo que hacen y deshacen con su voluntad depositada en las urnas, sostuvo con aplomo y firmeza la ex candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, Lidia Rojas Fabro.

Al ser entrevistada en el programa “Punta de Lanza”, recalcó que las elecciones del 2 de junio en Othón P. Blanco fueron un fraude a todas luces; ahora cometen los mismos delitos políticos por los que se quejaron en el pasado, no tienen autoridad moral, sentenció.

“Igual hubo fraude en el tribunal electoral estatal, denunció, ya que a la magistrada que le tocó el tema anda tomándose fotos con los de Morena y se le ve muy vinculada al partido en el poder; es una pena y una vergüenza para el sistema democrático, pero tenemos confianza en el tribunal federal”, aclaró.

Llevamos más de dos semanas caminando por las casas y calles de las colonias y comunidades; la gente me recibe con mucho gusto y hasta me dicen “Presidenta Legal” comentó sonriendo.

“Es mentira que me haya reunido con la gobernadora, como se comenta, aclaró, lo cual no tiene mucho sentido, porque si Lidia Rojas llega a la Presidencia, trabajará con cordialidad con todas las autoridades, para que a Chetumal y a los othonenses le vaya bien; aquí no hay negociaciones” advirtió.

Sobre la impugnación, informó que “el viernes se presentó formalmente la impugnación a la sala Xalapa, y bueno, sabemos que se mueven muchos intereses personales, económicos y políticos, pero tenemos confianza y hacemos un llamado a las autoridades electorales federales de Xalapa a que realmente sean imparciales y que se hagan las cosas con análisis y en caso de que no lo llevaremos hasta la sala superior; seguiremos luchando, no se la voy a dejar fácil, voy a seguir luchando y creo que sí en Othón P. Blanco debe surgir una nueva clase política que de las y los othonenses y de los chetumaleños”, completó.

“Lo más bonito que nos podemos llevar de este proceso, agregó, es la unidad de los chetumaleños y de los othonenses que se ha expresado en las marchas y manifestaciones que se hicieron reclamando respeto al voto; por mi parte voy a seguir luchando, que sepan que voy a seguir trabajando, que no me voy a quedar callada porque nunca lo he hecho y hago un llamado a que no nos dejemos llevar por información falsa, que nos ayuden a llevar información verdadera y a que tengan confianza en que el tribunal federal nos dará la razón” explicó.

Ante la pregunta si está preparada para ser y para no ser, respondió: “claro que sí estoy preparada para ser presidenta municipal, por eso me aventé, obviamente dependerá de lo que suceda en la sala Xalapa y en la Sala Superior, pero ya fuimos candidata una vez y hoy Lidia llega con un gran refuerzo y un gran respaldo y de personas que vamos a conformar un gran equipo; en caso de que no, aunque no es mi objetivo, ahí estaremos como regidora porque la gente así me lo pide y la gente es la que me inyecta de energía para seguir adelante”.

Seré una oposición responsable, como lo fui en el Cabildo que concluye, donde hice un buen trabajo en el Cabildo y con la gente y tan estuve cerca de la gente que hoy el sistema está temblando por todo lo que se ha logrado y es resultado del trabajo que se hizo en la regiduría, en la campaña con Movimiento Ciudadano y el gran equipo que me respalda y nuestra lucha ya es un referente para otros municipios del estado y del país”, concluyó.

REPRESALIAS PARA CHETUMAL EN EL PRESUPUESTO PIA

Al final de la entrevista, Lidia Rojas denunció que la regidora de Movimiento Ciudadano que la suple en el Cabildo votó en contra del presupuesto del PIA porque “Por represalias a los chetumaleños quitan obras importantes en colonias importantes y se las llevan a otras partes; es triste las represalias que se están tomando, pero bueno eso es algo que la ciudadanía ya reaccionó y sabe lo que está pasando”.