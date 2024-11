Encabeza Estefanía Mercado entrega de Premios Nacionales de Turismo Sostenible en Solidaridad

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, asistió anoche a la entrega de Premios Nacionales de Turismo Sostenible, Inclusivo y Justo de México que, en su primera edición, se llevaron a cabo en el Teatro de la Ciudad “Xaman Ha”.

“Cada iniciativa y cada logro que hoy son reconocidos son una muestra inspiradora de que sí es posible innovar, crecer y prosperar sin comprometer nuestro entorno, nuestra identidad y la calidad de vida de nuestras comunidades”, dijo la munícipe durante la noche de gala.

Agregó que los premios permiten celebrar y reconocer el compromiso, la creatividad y el esfuerzo de quienes han dedicado su talento y visión para transformar el turismo en México, guiando su desarrollo hacia un modelo más responsable, inclusivo y, sobre todo, sostenible.

Estefanía Mercado resaltó que desde Solidaridad se promueve una visión de turismo que pase del “All Inclusive” al “Todos incluidos”.

“En esta tierra, estamos trabajando para que el turismo sea una oportunidad para todas y para todos, desde el gran empresario hasta el pequeño productor, el artesano y nuestros emprendedores locales”, dijo Estefanía Mercado.

Apuntó que en esta administración se aspira un modelo de turismo que sea justo participativo y respetuoso con el medio ambiente, que impulse lo cultural, deportivo, gastronómico y lo agropecuario, permitiendo que cada visita pueda conectar con la riqueza y diversidad de nuestra tierra.

La presidenta municipal añadió que el objetivo es que el turismo en Solidaridad sea una plataforma de desarrollo sostenible, una herramienta para la igualdad y una oportunidad para la prosperidad de todas y de todos.

Por su parte, Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo, dijo que hoy se reconocen, desde Playa del Carmen, las iniciativas más destacadas en el ámbito del turismo sostenible.

“Cada uno los galardonados representa el esfuerzo, la innovación y el compromiso de un sector que se esfuerza por hacer las cosas de manera diferente, con un enfoque que no sólo busca el beneficio económico, sino el bienestar de las comunidades locales”, refirió.

“En esta nueva era del turismo que encabeza la gobernadora Mara Lezama estos premios colocan a México y a Quintana Roo en el mapa internacional”, remarcó.

En su mensaje, Tony Chaves, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, detalló que se registraron 130 postulados para obtener uno de los 9 galardones de esta noche, que fueron seleccionados a través de un jurado de honor.

A su vez, Ignacio Muñoz, CEO de Seas We Love, organizador de estos premios, indicó que es un honor poder provocar que se logren nuevos procesos de turismo sostenible, que se pueden replicar en los destinos de México. Agradeció, de manera especial, a BBVA por sumarse a esta iniciativa y a todos los patrocinadores que la hicieron posible.

La presidenta municipal Estefanía Mercado fue la encargada de entregar el premio a la Mejor Iniciativa para la Promoción de Turismo Sostenible a la Campaña de Promoción Turística “The New Era of the Mexican Caribbean”, del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.