Encabezan la gobernadora y Estefanía Mercado diálogo con empresarios de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN.– La presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, y la gobernadora Mara Lezama, encabezaron un diálogo con empresarios de la localidad, como parte del Nuevo Acuerdo de Cooperación para Potenciar la Competitividad y Sustentabilidad Turística del Municipio.

En este marco, la munícipe destacó que sólo con coordinación se podrá hacer frente a las problemáticas que enfrenta el municipio, por lo que anunció que este año se invertirá la cifra histórica de 900 millones de pesos para obras de infraestructura, muchas de las cuales tienen el objetivo de ser puntales en la reconstrucción del tejido social para hacer frente a la delincuencia.

“Hay muchos temas que nos llegan que no son facultad al 100 por ciento del municipio, pero que estoy segura que podemos resolverlos de la mano de nuestra gobernadora Mara Lezama, quien es una mujer que ha gestionado más de 200 mil millones de pesos para Quintana Roo”, expuso.

Durante este encuentro con empresarios, Estefanía Mercado reconoció que Solidaridad es un municipio con los mayores índices de crecimiento poblacional de Latinoamérica, y que eso significa que también crezcan los retos a enfrentar como gobierno y sociedad.

“Quiero decirles que estamos trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la Federación, y que trabajaremos también de la mano con el sector empresarial”, subrayó.

En el tema de la seguridad, indicó que se requiere de la labor de todos. “No podemos hablar de seguridad si no tenemos inversión en infraestructura pública, en parques dignos para nuestras niñas y niños, especialmente en las zonas populares; no podemos hablar de seguridad si no tenemos inversión en la promoción turística, porque todo va ligado”, dijo.

Por otro lado, destacó que por primera ocasión la Secretaría de Turismo del municipio tendrá un presupuesto de 100 millones de pesos para promocionar la marca Playa del Carmen a nivel nacional e internacional, que fue construida por más de 70 guardianes de la ciudad.

En su mensaje, la gobernadora Mara Lezama coincidió en que para poder avanzar en todos los rubros en Quintana Roo es necesario el trabajo en equipo. “Estamos trabajando de la mano con el gobierno federal, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y lo hicimos con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador”, indicó.

“No podríamos hablar de 12 destinos turísticos de Quintana Roo si no fuera por los empresarios: el hotelero, el restaurantero, la pequeña, mediana y gran empresa, el turistero, el servidor de la industria turística”, remarcó.

Mara Lezama reafirmó su compromiso con transparentar los recursos en todas las dependencias, ya que se trata de dinero que es del pueblo. “Este es un gobierno diferente, y tienen en mí a una gobernadora que trabaja todos los días y que no se corrompe, porque así me lo enseñaron mis papás”, señaló.

Al diálogo con empresarios, en el que anunció la construcción de domos para todas las escuelas de Solidaridad y la pavimentación de la avenida 125, entre la Juárez y la Colosio, asistieron funcionarios de los gabinetes del gobierno del Estado y del municipio de Solidaridad.