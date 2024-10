Enmascarado intenta incendiar casa de boxeadora y rescatista animal en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Aline “La China” González, boxeadora profesional y rescatista animal, denunció que han intentado quemar su domicilio, en al menos tres ocasiones, por salvar perritos de la calle en esta ciudad.

En redes sociales, la activista compartió grabaciones en las que se observa a hombres rociando combustible en la puerta de su casa y luego prendiéndole fuego.

“Chavos, la gente que me conoce sabe que rara vez me acobardo, no estoy siendo cobarde, no tengo miedo por mí, tengo miedo por mis perritos, que todos saben que son mi vida. Este es el tercer atentado, documentado tengo dos, el otro no lo grabé”, escribió en Facebook.

“La China” es conocida por un amplio historial de rescate de perros en Cancún. Uno de los casos más recientes fue una perrita que, de acuerdo con su denuncia, fue abusada sexualmente mientras estaba en un patio hacinado en Villas de Otoch.

La boxeadora señaló que rescató a la perrita, la curó e intentó denunciar ante las autoridades el caso de violación, pero no le prestaron atención.

Dos días después de que la salvó, y a pesar de todas las pruebas del veterinario, la fiscalía no quiso poner una denuncia porque los espermas humanos que encontraron en el animal estaban muertos, puntualizó en julio.

Sobre los agresores e implicados en el intento de incendio, González mencionó que son personas que ya mataron a dos perros que rompieron la basura de la calle.

Ellos “querían matar otro y amenacé con denunciarlos, al primer atentado lo hice”, pero la policía le realizó “preguntas absurdas como si en este país esas cosas no pasaran”.

Detalló que ella rescata perros inclusive cuando está en juego su integridad física. “Ofreceré mi vida para defenderlos siempre”, sentenció.

La publicación generó decenas de comentarios y uno de ellos sugirió a la activista dejar su hogar, ante la preocupación de que la vida de la boxeadora esté en riesgo.

“No voy a salir huyendo, basta de maltrato hacia ellos, basta de que uno se tenga que ir por miedo. Basta de impunidad. Yo no tengo miedo de mí, tengo miedo por ellos, pero el miedo o te paraliza o te obliga a pelear y yo no soy de las que se paralizan”, respondió Aline González.

