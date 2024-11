Entre la conveniencia y la asociación delictuosa (o el fin que no justifica los medios)

Comparte esta Noticia

Signos

Diría Maquiavelo:

Sin los verdes no hay reformas. Sin los Yunes no hay reformas. Sin alianzas de conveniencia y con perversos convenientes para objetivos convenientes, la política no es política que valga. No soy partidista ni militante. El maniqueísmo y la unilateralidad excluyente son lo mismo. Formaciones del dogma. La congruencia y el purismo no van de la mano. Las relatividades mejores y las tolerancias más necesarias en el uso de los medios y la definición de los fines nacionales, es lo que importa. Lo que sí no es éticamente aceptable en las alianzas utilitarias con los peores es tratarlos como cómplices y favorecerlos con impunidades cuando se pueden ver o investigar y perseguir sus inocultables crímenes de corrupción y sus actos de poder más lesivos y peligrosos. Eso falta en el principio del llamado ‘segundo piso de la cuarta transformación’.

SM