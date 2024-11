Entrega Diego Castañón 15 nuevas y equipadas patrullas a la SSYPC de Tulum

Comparte esta Noticia

TULUM.- El presidente municipal Diego Castañón Trejo entregó este miércoles 15 nuevas y equipadas patrullas a los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reforzando la estrategia del programa “Blindaje Tulum” con la clara advertencia: la seguridad es nuestra prioridad absoluta.

“Este acto que hoy celebramos no es simplemente la entrega de patrullas; es, sobre todo, un símbolo de nuestro compromiso. Un compromiso con cada habitante de Tulum, un compromiso con cada uno de nuestros visitantes y, por supuesto, un compromiso con nuestras fuerzas de seguridad, con aquellos que día a día se entregan con valentía para protegernos y defender lo que más amamos”, citó el edil previo a la entrega de llaves a la SSYPC.

Enarbolando el mismo sentido, el capitán de Corbeta, José Roberto Rodríguez Bautista, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció que hoy se refuerza a la corporación y no fallarán en garantizar resultados. “Reconozco señor Presidente su compromiso. Hago un extenso agradecimiento por el fortalecimiento a las fuerzas del orden”, dijo.

Sin titubeos, Diego Castañón enfatizó que su administración tiene un sentido amplio; blindar Tulum, garantizar su seguridad, proteger la paz y asegurar el bienestar de todos hasta lograr el municipio que se sueña: un Tulum seguro, unido y próspero.

“Hoy entregamos 15 patrullas completamente equipadas, herramientas que permitirán a nuestra Policía Municipal desempeñar su labor con la eficacia, rapidez y profesionalismo que Tulum exige. Pero estas patrullas no son solo vehículos; son símbolos de lo que estamos construyendo juntos: un municipio en el que no hay espacio para el miedo, un Tulum donde los delincuentes no tienen cabida y donde cada ciudadano puede caminar por sus calles con la certeza de que está seguro. Seguiremos invirtiendo en la seguridad de Tulum, porque seguimos construyendo el blindaje de nuestro municipio. Hoy, estamos blindando el futuro de nuestra comunidad. Y no vamos a dar ni un paso atrás”, agregó.

Es importante agregar el mensaje de la oficial mayor, Jessica Ramírez de la Rosa, dando a conocer que la adquisición de estas unidades fue a través de una Licitación Pública Nacional. Sobre las 15 patrullas son de la marca RAM 1500 4X4, modelo 2024, todo terreno rotulados institucionalmente, equipado con torreta y sirena electrónica tipo hand held con controlador de luces, con localización satelital que serán destinadas para garantizar las tareas de vigilancia, inspección, auxilio y seguridad.