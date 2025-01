Entrega Mara Lezama domo y aulas a estudiantes de la primaria “Miguel Vidal Alcocer”

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró un domo y dos aulas didácticas en la Escuela Primaria “Miguel Vidal Alcocer”, ubicada en el fraccionamiento Cielo Nuevo del municipio de Benito Juárez, en el que se invirtieron casi 27 millones de pesos en beneficio de la comunidad estudiantil.

El domo es de 30 por 17 metros. Se construyeron y equiparon aulas didácticas, dirección, sanitarios, barda perimetral, obras complementarias y se instaló la red de media tensión, en beneficio de 206 estudiantes, así como personal docente y administrativo.

“Hoy marcamos un hito en la educación de nuestros jóvenes, al ofrecerles espacios dignos y seguros para su aprendizaje. Este esfuerzo está dirigido a nuestros 109 alumnos y 97 alumnas que asisten a este plantel, y representa una inversión directa en su futuro,” expresó la gobernadora Mara Lezama en un mensaje dirigido a la comunidad estudiantil.

A las niñas las exhortó a no cortar sus sueños ni permitir que nadie les corte las alas. Como ejemplo citó que ella es la primera mujer Gobernadora y Claudia Sheinbaum es la primera mujer Presidenta. “Que nadie nos juzgue, que nadie nos diga que no podemos. Claro que podemos ser arquitectas, ingenieras, veterinarias, doctoras, presidentas municipales, gobernadoras y hasta presidentas de la república. Que nadie les diga que no pueden”, afirmó.

Asimismo, informó a las alumnas, madres y padres de familia, maestros y personal administrativo, que estas obras son posible porque este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, combate la corrupción, destina el dinero de pueblo al pueblo, con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

El secretario de Obras Públicas, José Rafael Lara Díaz, explicó que este proyecto fue posible gracias a recursos provenientes del programa Fondo de Aportaciones Múltiples, que busca ampliar los espacios físicos en la infraestructura educativa del estado.

La mejora de las instalaciones no solo beneficiará la actividad académica de los estudiantes, sino que también contribuirá a su desarrollo integral en un entorno adecuado y que cuente con las medidas mínimas de seguridad.

Por su parte, el encargado de la dirección del IFEQROO, Aldo Castro Jiménez, dio a conocer que con una inversión de 4.2 millones de pesos, la gobernadora entregó un domo de 17 x 30 metros y obra exterior, beneficiando a 206 alumnos y alumnas.

Los domos son esenciales para docentes, directores, padres de familia y estudiantes, ya que facilitan actividades recreativas, deportivas y cívico-culturales, protegiéndolos de

la exposición al sol y las inclemencias del clima, por lo que este gobierno diferente ha decretado que no se construirá más una escuela sin domo.

Además, para atender el crecimiento en la demanda de espacios educativos, se construyó y equipó dos aulas didácticas ampliando la capacidad para 70 alumnos por turno y fortaleciendo la cobertura educativa.

Durante el evento de inauguración, se presentaron las acciones implementadas desde el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura educativa y atender las necesidades de los estudiantes quintanarroenses, destacando la creación de espacios seguros y funcionales que propicien un mejor aprendizaje.

Acompañaron a la gobernadora Mara Lezama en esta ceremonia inaugural la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña y el director del plantel, Juan Carlos Baas Cauich.