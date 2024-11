Entrega Mara Lezama el Premio Estatal del Deporte 2024 tras logros históricos

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó el Premio Estatal del Deporte 2024 y Estímulos Económicos a las y los deportistas quintanarroenses, durante una ceremonia realizada en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, en reconocimiento a los logros históricos de las y los atletas ante un año.

Los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2024 fueron Vivian Michelle Morfín Castañeda en la categoría Deportista Convencional; Luna Elizabeth Canto Burgos, en Deporte Adaptado; José Antonio Ramos Trujillo, como Entrenador de Vela; además de Arturo Martínez Rodríguez, Entrenador de Paratletismo; y Juan Pastor León Hernández, en la categoría de Fomento, Protección o Impulso de la Práctica de los Deportes.

También se entregaron reconocimientos con Menciones Honoríficas a las y los atletas Carlos Adrián Sansores Acevedo, Joselito Velázquez Altamirano, Andrea Sac Nicté Uitzil Chuc, Swami Oshmara Mostalac Rizzitiello y Helena Michelle Cárdenas Valencia, y los entrenadores Laura Jaqueline Sosa Serralta y Jorge Rodríguez Méndez.

Acompañada del presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, Jacobo Arzate Hop, la gobernadora Mara Lezama destacó su satisfacción a los deportistas por reconocer y agradecer su empeño, dedicación, pasión, amor al deporte, por las medallas que cosecharon con base en su esfuerzo, dedicación y sacrificio de su tiempo libre.

“Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir trabajando 24/7. Somos un gobierno diferente, humanista con corazón feminista, que cree en el deporte y que sabe que la inversión en deporte no es un gasto” expresó la Gobernadora al enumerar algunas de las acciones de rehabilitación de espacios deportivos que fueron abandonados por muchos años, o bien se convirtieron en rendijas por donde se fugaba el dinero para parar en el bolsillo de unos cuantos.

En la exposición de motivos, Arzate Hop afirmó que todas las acciones de la CODEQ están alineadas al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama, para cerrar brechas de desigualdad, combatir la corrupción, mejorar infraestructura deportiva y un aumento histórico en las becas deportivas.

El director de la CODEQ destacó que esto ha permitido tener los resultados históricos de las y los atletas quintanarroenses, al lograr un nuevo récord en la obtención de medallas en los Nacionales CONADE.

Por su parte, Vivian Michelle Morfín Castañeda, ganadora del Premio Estatal del Deporte 2024, agradeció la distinción y afirmó que el premio es un reflejo de la perseverancia, el sacrificio y la disciplina que he aprendido a lo largo de este viaje. “Ha sido un camino largo, con muchos retos y momentos de incertidumbre, pero cada obstáculo ha sido una oportunidad para crecer y mejorar. He aprendido que el verdadero triunfo no se mide solo por el resultado, sino por el esfuerzo que ponemos en cada paso, en cada desafío”, aseveró.

El momento emotivo para los deportistas presentes fue cuando la gobernadora Mara Lezama junto Jacobo Arzate, titular de la CODEQ, entregaron los reconocimientos a los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2024, así como del cheque simbólico dirigido a los estímulos económicos de las y los deportistas quintanarroenses, por un monto de 1’762,000.00 pesos.

A esta ceremonia asistió la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Idalia Martínez Hernández; la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la secretaria de Educación, Elda Xix Euán; el boxeador profesional Joselito “El Huracán” Velázquez Altamirano, y la atleta de patines sobre ruedas Vivían Michelle Morfín Castañeda.