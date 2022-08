¡Esto sí es apoyo entre mujeres! Karol G apoya a Tatiana Calderón, la piloto colombiana que se quedó fuera de la Fórmula por falta de dinero.

Comparte esta Noticia

¡Buenas noticias para Tatiana Calderón! La piloto colombiana regresó a la FIA Formula 2 tras llegar a un acuerdo con el Charouz Racing System. La ausencia de la automovilista se debía a la falta del patrocinador principal, que se atrasó con los pagos por lo que no pudo estar en las últimas tres competencias.

Esto fue posible gracias a que la bogotana de 29 consiguió un nuevo patrocinador: nada más y nada menos que la cantante colombiana Karol G, también conocida como “La Bichota”.

“Gracias Karol G por hacer esto posible y creer en mí!! Hoy juntas enviamos un mensaje porque como mujeres merecemos tener las mismas oportunidades!! Muy orgullosa de llevar ese BICHOTA a más de 300km/h nuestro MAKINON. Gracias Charouz Racing System por abrirme las puertas!”, publicó la piloto colombiana en su cuenta de Twitter.

ASÍ SE ENTERÓ DEL APOYO DE KAROL G:

“Empecé corriendo en la Indicar, estaba programada para hacer 12 carreras y, de repente, nunca me había pasado quedarme sin espónsor, sin un carro para correr. Entonces, recuerdo estar casa que llorando en mi casa, porque nunca me imaginé que se abriría un cupo”, dijo Tatiana.

“Estaba viendo las stories de Karol G en julio y sé que le gustan mucho los carros, las motos, el deporte de motor. La verdad desde hace tiempo quería estar en contacto, porque soy su fan. Así que le mandé mensaje, y de inmediato me contestó, pues sabía quien era yo. Me emocioné mucho. Me preguntó como me iba en las carreras y le platiqué mi situación. Media hora después recibí una llamada de ella: me dijo que ya no me preocupara por el dinero, porque iba a ser mi patrocinadora”, contó.

“Esto es algo especial y que te demuestra que siempre debes estar dándolo todo porque nunca sabes cuándo se dan las oportunidades”, agregó en entrevista.

De este modo, Tatiana Calderón volverá a competencia este fin de semana del 28 de agosto cuando realice el Circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica. Después, la corredora tendrá competencia en Países Bajos, Italia y cerrará su participación en Emiratos Árab