Estudio afirma que la vacuna cubana Abdala no protege de nuevas variantes de COVID-19

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Te inoculaste con la vacuna cubana Abdala? Te tenemos malas noticias, ya que aunque se comprobó que tiene hasta un 92.8 por ciento de efectividad según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta no es eficaz contra variantes del COVID-19, así lo dio a conocer un estudio.

“Cuban Abdala vaccine: Effectiveness in preventing severe disease and death from COVID-19 in Havana, Cuba; A cohort study” es un análisis publicado en la revista científica The Lancent y se revela que el biológico cubano no está actulizado para proteger contra ómicron y otras futuras mutaciones del virus del SARS-CoV-2.

El estudio detalla que Abdala no protege de los sublinajes BW.1 y BQ.1, que descienden de la subvariante BA.5, cuyo origen está en ómicron.

La Ciudad de México actulamente lleva una campaña de vacunación para que personas mayores de 18 años se apliquen un refuerzo del biológico cubano contra el COVID. Lo mismo en Michoacán, Durango y Veracruz.

En el estudio también se afirma que Adbala protege contra síntomas fuertes del COVID y de la muerte siempre y cuando se aplique un esquema de tres biológicos. Además, los resultados se analizaron sobre la variante delta.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no le dio el visto bueno a la vacuna cubana, ni para esquema de tres dosis ni como refuerzo.

‘’Abdala como refuerzo no sirve, es de esquema primario. Su eficacia ha sido evaluada bajo el escenario de personas que no tienen ninguna dosis previa de vacuna COVID y con la aplicación de tres dosis de Abdala’’, se lee en el análisis.

Francisco Moreno Sánchez, Premio Nacional de Medicina 2022 compartió en su cuenta de Twitter una serie de razones por las que no recomienda la aplicación del biológico Abdala:

‘‘Ya no estamos en la etapa donde no había vacunas, eso ya pasó’’. Detalla que ahora se sabe cuáles son las mejores vacunas para proteger contra el COVID y aseguró que se tomó la desición de vacunar con Abdala por fines políticos.

‘‘El estudio se realizó en una población que no recibió consentimiento informado. Es decir, no se les explicó de que se trataba el estudio. Esto rompe con las normas básicas de bioética. Igual que lo que se hizo en la CDMX con la ivermectina.} Un experimento con seres humanos´´, argumenta el especialista.

Moreno Sánchez también explicó que Abdala tiene hidróxido de aluminio como adjuvante, algo que otros biológicos contra el COVID no contienen porque disminuye su efectividad contra el virus.

La vacuna consistió en 3 dosis de aplicación intramuscular y no se evaluó como refuerzo y menos contra las nuevas subvariantes, lo que sí ha ocurrido con otras vacunas.

Para finalizar aseguró que el control de la panemia en México se sigue haciendo sin el sustendo y la asesoría científica adecuada.

Fuente: El Financiero