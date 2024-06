Evacuaron a más de mil 500 personas por inundaciones en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, encabezó esta mañana una conferencia de prensa acompañada por representantes de la Coeproc, la SSC, la Sedena, la Semar, Seop, Sesa, Ayuntamiento de Othón P. Blanco y Conagua, en el salón Cuna del Mestizaje de Palacio de Gobierno, para informar sobre las acciones que se pusieron en marcha tras la tormenta que inundó anoche la capital del Estado.

La Conagua dio a conocer que este viernes se registró una lluvia atípica que desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del sábado dejó caer 137.4 milímetros de precipitación pluvial, pero desde 7 de la noche hasta pasadas las 23 horas cayeron 63.3 milímetros de agua, lo que significó que cayó más del 10 por ciento de precipitaciones que se tienen en un mes.

Esto provocó graves inundaciones en diversos puntos de la ciudad, que junto con grandes cantidades de basura hicieron colapsar alcantarillas, pozos de absorción y los 9 canales de drenaje pluvial.

Se informó que en total fueron 59 puntos caóticos los que se suscitaron y 120 colonias afectadas de las 147 que hay en la ciudad, pese a lo cual la secretaria de Gobierno dijo que no se tiene un estado de emergencia en la ciudad, pues solo son dos las zonas donde se han abocado los trabajos de bombeo para bajar el nivel del agua que permanece alto, mientras que no existe suspensión de suministro de energía eléctrica excepto en esas dos áreas, con saldo de pérdidas materiales y no de vidas humanas.

Dijo que se rescataron y evacuaron a más de mil 564 personas de zonas críticas, aunque no todas se resguardaron en los albergues, sino que fueron trasladadas a otros sitios más seguros, por lo que en este momento permanecen 50 personas y hasta mascotas en el CBTIS 253, el CBTIS 214 y la Eva Sámano que son los refugios que se habilitaron.

Se destacó que hay tres equipos de grúas con servicio totalmente gratuito, para mover y recuperar los vehículos que se quedaron varados y que puedan ser remolcados, mismas que pueden ser solicitadas a través del 911 y en el 983 83 94171.

La recolección de basura y la suspensión de clases fueron dos puntos de gran importancia que se tocaron en el informe. Al respecto, la secretaria de gobierno, Cristina Torres Gómez, detalló que este fin de semana no habrá recolección de basura; el lunes 17 de junio se retomarán las labores.

Ante la preocupación de los padres de familia sobre si se suspenderán las clases el lunes, las autoridades declararon que hasta el momento se mantienen sin suspensión.

Se aseguró que en las comunidades no hay afectación y únicamente presentan encharcamientos que ya se están atendiendo, mientras se mantiene monitoreo permanente sobre el caudal del río Hondo.

Fuente: Cambio22/Sipse