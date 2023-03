Exalumno acosa y amenaza a maestra universitaria con fotos de mujeres calcinadas; permanece impune

Comparte esta Noticia

VERACRUZ.- Gloria Dulce Saavedra López, docente de la Universidad Veracruzana (UV), abogada litigante y presidenta de la asociación civil Justicia Proactiva Internacional A.C., sufre acoso por parte de un exalumno, que ha llegado a enviarle mensajes atroces.

Fue en octubre de 2022 cuando inició el acoso y hostigamiento por parte del agresor identificado como Emmanuel “N”, quien a través de Facebook comenzó a enviarle mensajes en los que se leía “Así te veo antes de morir” y en ellos incluía fotografías de bebés y mujeres calcinadas, asimismo, las intimidaciones escalaron a tal grado que le empezó a enviar imágenes de su familia y compañeros de trabajo, así como de todas las personas que entraban y salían de su oficina.

“Fue un alumno mío en una materia, no recuerdo muy bien el año. Lo asocio por sus compañeros, por las fotos donde están todos mis exalumnos. Fue una persona muy retraída, muy callada. Nunca tuvimos una interacción, jamás tuvimos una plática con él, la única relación fue como maestra y alumnos. Lo tenía agregado al Facebook como tengo agregado a cualquier otro alumno de la facultad” refirió Gloria para La Silla Rota.

Y es que el sujeto estudió en la Facultad de Derecho de la UV, en donde Gloria fue su maestra, sin embargo, luego de que comenzó a recibir los crueles mensajes y amenazas, decidió bloquearlo no sólo de Facebook, sino de todas las redes sociales con la esperanza de que esto detuviera el acoso, pero no fue así, pues éste incrementó y comenzó a ir hasta sus oficinas, ahí escaló la situación hasta alcanzar las agresiones verbales.

Por esta razón, la cual se prolongó durante varias semanas, la víctima decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Mujer, Niñas, Niños, y Trata de personas, bajo la carpeta de investigación 670/2023. Fue así como el 7 de marzo de 2023 las autoridades le brindaron medidas de protección, las cuales incluían asignar a una persona que vigilaría tanto su casa como su trabajo mediante rondines.

Sin embargo, esto no fue suficiente, ya que el pasado sábado 18 de enero, el acosador acudió al domicilio de los exsuegros de Gloria en donde intentó sustraer a una bebé de apenas 2 años de edad. No obstante, la profesora y otras personas presentes evitaron que se la llevara y retuvieron al sujeto hasta que llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero de acuerdo con lo referido por Gloria, los policías no sabían cómo actuar y después de una hora decidieron llevárselo al C5, luego lo pusieron a disposición de la Fiscalía Novena.

Cuando la docente se dispuso a interponer la denuncia correspondiente se encontró con algunos impedimentos en el proceso legal, por ejemplo, cuando acudió a hacerlo, María Teresa Isidro López, la fiscal a cargo no estaba en ese momento, por lo que tuvo que acudir al día siguiente, pero a pesar de haber presentado las pruebas y testigos de lo ocurrido, Emmanuel “N” fue liberado, el argumento fue que no había elementos suficientes para retenerlo.

“Como eran días festivos la señora (la fiscal) se apareció al otro día, domingo, estuvo de 10 a 15 minutos y se retiró. Me pasan a hacer un examen pericial y psicológico y otra vez siento en carne propia la famosa y horrible revictimización. Me trataron como fastidiadas, enojadas y diciendo ´una más y no va a pasar nada´, sin metodología, sin protocolo” refirió Gloria.

Gloria no es la única víctima de acoso por parte de este sujeto, por lo que ha decidido interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) para que su caso no quede en el olvido. Y es que vive un miedo constante de ser atacada o incluso asesinada por este sujeto, lo que la ha llevado a ella y a su familia a cambiar su rutina, como evitar salir de su hogar para no exponerse a alguna agresión y su día a día ha sido invadido por la paranoia, la cual ha afectado su descanso, pues sueña que Emannuel “N” la persigue y se burla de ella.

