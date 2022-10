Exhiben a papá por negarse a ver a su hijo, “hasta que no le bajen la pensión”

Comparte esta Noticia

De acuerdo a la información del INEGI y autoridades judiciales, el 82% de los hombres prefiere ceder la custodia de sus hijos a las madres, con la condición de pagar una pensión alimenticia.

Lamentablemente, siete de cada 10 de estos sujetos es renuente a cumplir con esta obligación. En México, en promedio tienen 7 meses de retraso de pago de pensión los masculinos, que también en promedio asciende a mil 200 pesos mensuales.

Por esta razón, y aunque no le guste a los hombres, la mayoría de las publicaciones exhibiendo a los deudores de pensión son realizadas por mujeres. Peor aun: aunque la mayoría de los “expuestos” aseguran que no pagan la cuota alimenticia porque las madres no les dejan ver a sus hijos, la realidad de acuerdo a la autoridad judicial es que el 67% de los hombres prefiere no visitar o hacerse cargo de sus hijos en los días convenidos, debido a que “tienen otras ocupaciones” u “otra familia de la cual hacerse cargo”.

Como fue el caso de Lidia, quien decidió publicar el caso de su expareja, quien se negó a visitar a su hijo por la simple razón de que su pareja no aceptó una disminución en el pago de la pensión, de mil 500 mensuales a 800 pesos.

¿La razón? El joven papá señaló que recién se compró una motocicleta nueva y se junto con otra mujer y sus dos hijos, por lo que necesitaba recortar gasto, incluyendo el de su pequeño, Mateo.

“No lo iba a hacer, pero no soporto que suba a sus estados que ama a su hijo, que es lo más importante para el, y se niega a cumplir con sus gastos. Y eso que no le pido todo lo que pago en su educación. Me daba risa que en Facebook presuma su amor, pero en la realidad busca cualquier pretexto para no verlo y convivir con el”.

El susodicho salió en redes a defenderse, argumentando que solo buscaba una forma de presionar a su expareja, pero cuando los usuarios le reclamaron que para ello use a su hijo, decidió borrar su publicación.