¿Explotación disfrazada en Quintana Roo? Van a convertir a empleados en “multifucionales” para realizar más tareas en hoteles y restaurantes, a cambio de “bonos”.

Después de más de dos años sin poder completar el 100 por ciento de la plantilla laboral en la industria restaurantera, y tras la cercanía de la temporada alta más importante del año, la Canirac capacitará a su personal para que puedan adquirir más responsabilidad para convertirlos en lo que llaman un “empleado multifuncional” a cambio de posibles bonos.

“Lo que estamos haciendo en este momento es capacitar más al personal que ya tenemos y hacerlos multifuncionales, ¿de qué manera podemos resolver el problema del personal?, haciendo multifuncional a nuestros mismos colaboradores, es decir capacitándolos para que su productividad sea más alta, para que podamos con el mismo personal lograr más”, dijo Julio Villareal Zapata, presidente de Canirac Cancún.

Una de las fórmulas con las que intentaron llenan ese déficit de empleados que llegó hasta el 30 por ciento en 2021 fue traer personal de otros estados, pero esto no funcionó pues el problema persiste de manera constante en prácticamente todos los restaurantes.

“Es cierto que tenemos escasez de personal pero no podemos decir vamos a traer gente de Campeche u otro lugar porque es una situación global, incluso en Estados Unidos han tenido que cerrar restaurantes porque no tienen el personal, entonces lo que estamos tratando de hacer es que hay que buscar alternativa y buscar formas alternas de resolver el problema”.

La multifuncionalidad de un solo empleado para poder cubrir los puestos vacíos sería la nueva forma implementada por los restauranteros para cubrir las plazas con el mismo personal, y con un posible bono.

“Una de las formas para resolver la situación es capacitar al personal para que sean multifuncionales para que eso también repercuta en su economía, se les daría bonos de productividad, bonos de limpieza, hay maneras de hacerlo insisto cuando hay voluntad y entendimiento se logra las cosas”.

Cabe mencionar que dentro de la solución el presidente de la Canirac Cancún, nunca se mencionó un aumento de sueldo por cubrir diferentes puestos de trabajos y absorber más responsabilidades, se habló de un posible bono, mismo que al ser posible o no por realizar el trabajo multifuncional o sea que no es seguro.

“No creo que se estresen, yo creo que cuando los capacitas bien para hacer las cosas, yo creo que te estresas cuando estás haciendo una cosa y no sabes cómo la estás haciendo. Pero cuando te capacito y te digo puedes hacer las dos funciones, por ejemplo un mesero-cajero, si realmente no te capacito y te pongo a cobrar, y te vas a estresar, pero si tienes la capacitación previa y las herramientas y si tienes la forma de hacerlo obviamente eso te va a cambiar el sentido y aumentas tu productividad a lo mejor ese sueldo de ese cajero que no hay a lo mejor se reparte como bono de productividad”.