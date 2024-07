Expulsará el PAN de Q. Roo a militantes que apoyaron a otros partidos en los comicios pasados

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Más de 20 militantes panistas, principalmente de Tulum y Cozumel, que apoyaron a los candidatos de la alianza de Morena-PVEM-PT, así como a Movimiento Ciudadano, están dentro de un proceso de expulsión, informó Ernesto Sánchez Rodríguez, vocero del PAN Quintana Roo.

Indicó que entre estos militantes hay exdirigentes y exdiputados locales, quienes serán juzgados por la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista.

En este sentido, explicó que en un periodo que podría durar de 30 a 60 días se revisarán las pruebas deliberativas para decidir la expulsión, las cuales constan de fotografías, videos y la participación en actos públicos, además de todo lo que pueda hacer evidente el apoyo para otro partido político.

“Iniciamos este proceso para dar una muestra clara de que el PAN sigue siendo una oposición concisa y fuerte, y cualquier persona que no simpatice con los ideales de partido y no quiera estar dentro de la institución tiene el derecho de no estar”, expresó.

Aclaró que el inicio del proceso no quiere decir que ya estén expulsados, ya que los militantes señalados tendrán el derecho de audiencia para desahogar sus propias pruebas.

A pesar de que el proceso no cuenta con una temporalidad, una vez que los militantes investigados sean notificados se les darán ciertos días para que acudan al Comité Directivo Estatal.

El vocero estatal del blanquiazul evitó dar nombres de los militantes investigados por cuestión de privacidad de datos, pero indicó que se informará sobre el proceso de manera transparente y una vez concluido el proceso esta información será pública.