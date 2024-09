Falleció André Marín, reconocido periodista deportivo mexicano, a los 52 años de edad

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El reconocido periodista deportivo mexicano, André Marín, murió este lunes a los 52 años de edad, informó su homólogo David Faitelson y también la televisora en la que laboró durante el último año de su trayectoria, recordando que estaba recuperándose de un doble trasplante de pulmón en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Vale la pena mencionar que, André Marín tuvo complicaciones de salud desde el año 2020, cuando contrajo una bacteria en el estómago llamada Clostridium Difficile, misma que fue mermando su estado físico con el paso del tiempo, todo esto ocurrió antes de la pandemia de covid-19 que afectó al mundo en ese mismo año.

Para 2022 vinieron más problemas estomacales debido al estrés, lo cual lo llevó a terapia intensiva y mientras estaba hospitalizado tuvo tres neumonías: estuvo inconsciente y en terapia intensiva más de un mes.

El analista consideró que salir de esa situación fue un “milagro”: “Cuando estuve en coma, no me acuerdo de nada. Me acuerdo que yo entraba al hospital por tres días y terminé 45 días después en terapia intensiva. Yo tenía pronóstico de no salir con vida del hospital”.

Marín regresó a la televisión en 2023, pero el pasado 18 de junio tuvo su última transmisión en las pantallas, ya que tuvo la recaída causada por “bacterias muy agresivas” de las que se había contagiado en el pasado, según explicó Faitelson, las cuales “despertaron y volvieron a hacer mucho daño, al grado que le destruyeron prácticamente todo el tejido pulmonar”.

“Catorce años y André quería trabajar, era un niño; un día, para darle trabajo, le encargamos que manejara todos los cables de LaLiga española, ligas europeas; llegaba y nos daba cómo iban los resultados. Así empezó a meterse, con catorce años”, relató José Ramón Fernández.

Marín se casó con Patricia Areola y tuvo tres hijos: André, Alonso y Mauro.

“Fuiste, eres y serás un referente del periodismo deportivo. Sin embargo, para nosotros serás nuestro amigo, nuestro compañero y la persona que nos enseñó a luchar contra la adversidad siempre mirando de frente y con fuerza. Te queremos André Marín, vas a estar con nosotros cada día”, escribió TUDN, donde trabajó hacia el final de su carrera.

Fuente: El Financiero/Excélsior