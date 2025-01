Firma Estefanía Mercado decálogo de Morena; hace un llamado a la unidad en Solidaridad

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Cientos de militantes y simpatizantes de Morena atestiguaron el pasado sábado la firma del Decálogo Ético del Buen Gobierno de Morena que realizaron autoridades y dirigentes de este partido en el parque Lázaro Cárdenas, de la colonia Luis Donaldo Colosio.

La presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó la firma de este documento de 10 puntos, que resume el Código de Conducta que el ex presidente de México Andrés Manuel López Obrador impulsó en el inicio de su gobierno, y que hoy da continuidad el morenismo de todo el país.

“Firmamos el Decálogo Ético del Buen Gobierno de Morena porque creemos en hechos, no en palabras; quien crea que puede ponerse la playera de Morena y actuar como si estuviéramos en el México del antiguo régimen, se equivoca”, dijo Estefanía Mercado al rubricar el documento acompañada por Johana Acosta, dirigente estatal del partido, y Jorge Sanén, presidente del Consejo Estatal de Morena.

Agregó que con la fuerza moral de un pueblo que ya dijo no a la corrupción, no más mentiras y no más traiciones, se combate a quienes intentan traicionar los ideales de este movimiento.

“Cerremos filas con las ideas que nos sumen y nos hagan más fuertes; quien divide traiciona el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también el de tantas mujeres y hombres que dieron su vida para que hoy tengamos esta transformación histórica desde Playa del Carmen, que es el corazón de la cuarta transformación en Quintana Roo”, dijo.

Estefanía Mercado se comprometió a seguir llevando un gobierno que trabaja con el pueblo y para el pueblo. “Por el pueblo estamos reunidos para firmar este Decálogo que, más que ideas, representa la esencia más profunda de cómo debemos actuar en el servicio público”, subrayó.

En su oportunidad, Jorge Sanén, presidente del Consejo Estatal de Morena, señaló que el Decálogo representa el compromiso de todas las autoridades emanadas de ese partido. “El gobierno de Solidaridad se está comprometiendo a trabajar con los ciudadanos y los ciudadanos con el gobierno”, refirió.

En tanto, Johana Acosta, presidenta estatal del partido, precisó que serán los propios solidarenses los que deberán estar al tanto de que el gobierno municipal cumpla con los 10 puntos de este Decálogo, donde están plasmados parte de los ideales de la Cuarta Transformación.

El secretario general de Morena en Quintana Roo, Eduardo Basurto, dio a conocer el Decálogo que suscribió el gobierno morenista de Solidaridad y que establece: “Las y los servidores públicos se deben al pueblo y deben ser leales; se cuenta con un Plan de Austeridad Republicana que incluye erradicar privilegios; somos demócratas, cuando existe duda, conflicto o alguna decisión difícil, se consulta al pueblo; se informa de manera periódica y con transparencia; y la corrupción no se tolera”.

Asimismo, en los equipos de gobierno hay el mismo número de hombres y mujeres; los recursos públicos, la inversión pública en infraestructura y programas siempre están enfocados en los que menos tienen; los servicios públicos se fortalecen y mejoran, no se privatizan; en ningún caso la policía se utiliza para reprimir al pueblo y hay una línea divisoria con el crimen organizado; y, finalmente, el poder se ejerce con humildad, sin espacio para banalidades.