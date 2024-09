Fortalece Mara bienestar social con expansión del programa “Comemos Tod@s” en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Para mejorar el acceso a una alimentación adecuada, útiles escolares y medicinas que permitan a las familias quintanarroenses mayor bienestar social, la gobernadora Mara Lezama Espinosa supervisó en esta ciudad capital la entrega de apoyos alimentarios del programa “Comemos Tod@s”.

En el Centro de Desarrollo Comunitario Hábitat 1, alrededor de 150 mujeres y hombres encargados del hogar, con hijas o hijos a cargo, que tienen a su cuidado personas de la tercera edad, así como familiares con enfermedades crónico-degenerativas o alguna discapacidad, recibieron, de manera directa y gratuita, su paquete alimentario correspondiente al cuarto bimestre.

La gobernadora dijo a las mamás y papás que el objetivo de este programa es que les llegue a los más desprotegidos, porque es un derecho social, es justicia social, dinero del pueblo que regresa a su mesa para que ninguna madre mande a sus hijos a dormir sin comer.

“Se trata de una estrategia para que el dinero que recuperamos combatiendo la corrupción sirva para poner alimentos en sus mesas. Para que no se estuvieran tronando los dedos ni pasando noches en vela porque no había nada para comer. Nada para darle de desayunar a sus hijos antes de ir a la escuela. Porque no había un taquito para la abuelita, para el abuelito, o la persona que, además, necesita un cuidado especial en casa,” explicó la Gobernadora.

Durante la entrega, se informó que, para que nadie se quede fuera ni nadie se quede atrás y, con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, el programa Comemos Tod@s incrementó, este año, el número de beneficiarias y beneficiarios, así como el monto de las transferencias bimestrales, pasando de 1,200 a 1,350 pesos.

Asimismo, con la finalidad de acercar a puntos estratégicos la entrega de paquetes alimentarios, este 2024, la Agencia de Seguridad Alimentaria abrió cuatro nuevos centros de entrega, ubicados en las localidades de Noh-Bec en Felipe Carrillo Puerto; Blanca Flor y Altos de Sevilla en Bacalar, y en Ucum en Othón P. Blanco, incrementando a un total de 39 centros distribuidos en los 11 municipios del Estado.

Acompañaron a la gobernadora la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, y la beneficiaria Dolores Can Murillo, quien agradeció la entrega.