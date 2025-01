Frena el IMPI registro de marcas vinculadas al crimen organizado

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), encabezado por Santiago Nieto Castillo, detuvo los registros de marcas para la comercialización de productos que promueven algunos youtubers vinculados a grupos del crimen organizado por pretender realizar “alegoría del delito”.

El IMPI detectó cuatro solicitudes presentadas para el “signo distintivo El Nini”. Los trámites los hizo Jesús Gail Castro Cárdenas, hermano de los influencers sinaloenses Marco Eduardo Castro Cárdenas, Markitos Toys y Kevin Castro Cárdenas, KC, quienes tuvieron que dejar el Estado y viajar al extranjero después de la ola violencia que azota Sinaloa y presuntamente estar relacionados con Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, quien es señalado como presunto jefe de seguridad de Los Chapitos.

A estos trámites les correspondieron los números de expediente 3081432 y 3081432, con denominación EL NINI, y los expedientes 3081433, denominación NINI 09 y 3081434, denominación NINI 19, para amparar productos y servicios.

“Exclusivamente artículos de sombrerería; gorras; etc y 35 servicios de alquiler de espacios publicitarios; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación”, se detalla en las peticiones hechas por Castro Cárdenas.

El 25 y 29 de abril y el 17 de mayo de 2024, se emitieron los oficios de “impedimento para las cuatro solicitudes ya que la denominación se relaciona con Néstor Pérez Salas, personaje conocido como “El Nini”. El 2 y 16 de mayo y el 3 de junio de 2024 se notificó al solicitante y su estado actual es que los expedientes se encuentran “abandonados”.

Santiago Nieto confirmó que han detectado a este tipo de solicitantes vinculados con grupos delictivos a los que no les pueden otorgar un registro de marca para su comercialización.

“Hemos estado trabajando en materia de marcas, y es evitar que se genere confusión, evitar que se genere algún tipo de apología del delito. Evidentemente eso no puede ser, no puede ser otorgada una marca que tenga alguna expresión, una violación al patrimonio cultural de los pueblos indígenas, que tenga expresiones xenofóbicas o misóginas y evidentemente, que estén generando algún tema de de violencia vinculado con grupos delictivos. La posición ha sido muy clara al respecto, en cumplimiento de la ley de que no podemos estar generando marcas que tengan una referencia a grupos de la delincuencia organizada”, dijo Nieto Castillo.

Fuente: El Sol de México