Galardona Estefanía Mercado a los ganadores del Premio Municipal del Deporte 2024

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó la entrega del Premio Municipal del Deporte 2024, marco en el que anunció la inversión histórica de 100 millones de pesos el próximo año, para la que consideró una actividad que salva vidas, reconstruye el tejido social y une a los seres humanos sin importar religiones o creencias políticas.

“Es un honor estar con ustedes en este día tan especial celebrando el esfuerzo, la pasión y el compromiso de quienes a través del deporte son hoy un verdadero orgullo para Solidaridad, para Quintana Roo y para México”, dijo la munícipe.

Indicó que quienes hoy fueron premiados son un ejemplo e inspiración para la niñez y la juventud. “Esa labor que realizan todos los días, cada esfuerzo que hacen, cada triunfo que logran y cada reto que enfrentan nos recuerdan que los límites existen solo para ser superados”, remarcó.

Estefanía Mercado indicó que, de la mano del director del Deporte, Alberto López Castro, se trabaja para darle una cara diferente a este rubro en el municipio, con el único objetivo de abrirle las puertas a todas y a todos. “Queremos que el deporte en Solidaridad tenga un enfoque social”, subrayó.

“El deporte no sólo es una competencia o una meta que se alcanza, el deporte es una forma de vida que nos enseña disciplina, valores y la importancia de trabajar en equipo. En este gobierno estamos convencidos que el deporte tiene el poder de transformar vidas, fortalecer comunidades y construir un tejido social más sólido”, reiteró.

En este marco, refrendó la inversión de 100 millones de pesos, que serán destinados a infraestructura deportiva; anunció que quienes decidirán en qué se gastarán esos recursos serán los propios deportistas, porque son ellos los que saben lo que hace falta en las unidades deportivas, en las canchas y en cada espacio en el que se practica alguna disciplina.

Por su parte, Alberto López Castro dijo que la instrucción de la Presidenta Municipal es tocar corazones de las y los deportistas, para hacer que se cumplan todos sus sueños. “Gracias por permitirme tocar esos corazones que hoy nos llenas de gloria”, abundó.

Los ganadores del Premio Municipal del Deporte fueron Jorge Antonio Castro Chablé, maestro de Educación Física; Horacio Moreno Trinidad, prensa deportiva; César Tzuc Chunab, fomento deportivo; Hilda Martell Mitchel, entrenadora de deporte adaptado; Antonio Ramos Trujillo, entrenador de deporte convencional; Estrella Pacheco Ángeles, deportista adaptado; y Vivian Michelle Morfín Castañeda, deportista convencional, multimedallista de los Nacionales CONADE en patinaje de velocidad.

Recibieron mención honorífica Rosalía Ramírez, promotora de Futsal femenil; Humberto Lobato Escoto, sensei de judo; Héctor Noé Xooc Herrera, entrenador de atletismo; Arturo Arroyo Mota, promotor de Futsal; Santiago García Mendoza, promotor de futbol de playa; Eugenio Morelos Valdovinos, entrenador de futbol; Isaías López Álvarez, entrenador de futbol femenil; Fidel Luis Parra, promotor deportivo; y Nora Nicoli Ceballos, jueza de box.

Asimismo, Sofía Lourdes Gamboa y Durán, maestra de Educación Física; Galilea Graciano Yam, deportista de para jiujitsu; Ernesto Alejandro Reyes Cruz, ex jugador de Inter Playa del Carmen; Harold Miguel Chan López, para atletismo; y Johan Eduardo Gutiérrez Rivera, para atletismo; así como dos menciones honoríficas póstumas para Sergio Barrios Aceves, ex promotor de futbol, y Juan de Dios Burgos, ex promotor de boxeo.

También acudieron al evento el presidente honorario del DIF Solidaridad, Eduardo Asencio; la diputada local Euterpe Gutiérrez, y el regidor Saúl Barbosa.