Gobernador de Sinaloa responsabiliza a periodistas de cualquier atentado en su contra

Comparte esta Noticia

CULIACÁN.- El gobernador Rubén Rocha Moya responsabilizó de cualquier atentado en su contra a los periodistas que afirmaron que el pasado 25 de julio fue citado a una reunión con los líderes criminales Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán, además del político Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado ese día.

Tras presentar una bitácora de vuelo como prueba de que ese día él salió de la ciudad de Culiacán para viajar a Los Ángeles, California, Rocha Moya aseguró que los señalamientos e información publicada por periodistas del periódico Reforma y la periodista Azucena Uresti se trata de falsedades que han puesto en riesgo su vida, pues se han encargado de convencer a los grupos criminales de que él estuvo involucrado en el supuesto secuestro del Mayo Zambada.

Por ello responsabilizó a estos periodistas de cualquier situación que atente contra su integridad.

“Eso es una total mentira y falsedad, algo que no ha ocurrido, eso no ocurrió, no pueden demostrarlo por más que quieran, por más mentiras y más fuerza que tengan, lo que yo les digo a ellos es que me están haciendo daño, a mí y a mi familia divulgando una mentira”, expresó.

El gobernador explicó que los periodistas buscan que el grupo aliado a “El Mayo” piense que él es responsable de los hechos ocurridos el pasado 25 de julio y que tomen represalias contra él, como consecuencia.

“Ellos dicen, si acreditamos que Rocha sí estuvo en Culiacán. Les duele el secuestro del señor Zambada, quieren inducir a una fracción del crimen a que me hagan daño”, dijo.

Este fin de semana fueron publicados reportajes en Proceso y Reforma, donde se expone que Rocha Moya no viajó a Los Ángeles el pasado 25 de julio, día en que se suscitó el asesinato del exrector Héctor Cuén Ojeda y la captura del Mayo Zambada.