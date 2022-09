Gobernador propone Pena de Muerte a asesinos y capar a violadores

Comparte esta Noticia

SAN LUIS POTOSÍ, MX.- Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para que se aplique la pena de muerte a feminicidas y la castración para violadores, publicó Proceso

El mandatario estatal se refirió al caso del asesinato de Chuyita, de 14 años de edad, el fin de semana en el municipio de Villa de Arista.

En un video transmitido desde su cuenta de Facebook, Gallardo Cardona aseguró que casos así seguirán ocurriendo si no se aplica “mano dura”, comparó a los violadores con “animales garañones” y dijo que no le importa lo que digan defensores de derechos humanos.

“En el tema que fue muy sonado el fin de semana con una violación de una niña de 14 años en el municipio de Villa de Arista, y después asesinada (…) va a seguir sucediendo si no metemos mano dura”, señaló el gobernador del Partido Verde en su video.

“Hay que recordar que las malditas herencias nos dejaron eso precisamente, herencias malditas de no poder reformar la ley, de no poder meter mano dura, siempre cuidando los derechos humanos, pero dejando desprotegidas a miles de personas en el caso de violaciones.

“Estamos enviando una iniciativa al Congreso local donde vamos a exigir –no a pedir– que capemos, en San Luis Potosí, a capar a todos los violadores. Ya no queremos violadores en San Luis Potosí. Y como aquellos que asesinan, también pedir su pena de muerte.

Una manera de erradicar la violencia, dijo, es metiendo “mano firme”.

“Miren, cuando los animalitos no hacen caso y están haciendo mal uso, sobre todo los garañones, los animalitos garañones, se les capa y dejan de hacerlo. En el tema de los humanos pareciera que también son animales, porque no se saben comportar, de estar violando niñas y niños. Eso en San Luis Potosí ya no se va a permitir”.

“Por eso es necesario capar a los violadores que sigan haciendo mal uso y que estén dañando a la sociedad, una sociedad que tenemos que seguir limpiando… por eso esa iniciativa ya se está enviando al congreso local. Sabemos que va a haber muchas diferencias por parte de derechos humanos, mas sin embargo no nos importa, lo que queremos es meter mano dura, y si ellos quieren seguir solapando a violadores allá ellos”, concluyó.