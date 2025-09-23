Gobierno de Estefanía Mercado instala el Comité de Control y Desempeño Institucional

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de fortalecer el control interno, la integridad pública y el desempeño institucional bajo los principios de legalidad, eficiencia y rendición de cuentas, el gobierno municipal, que encabeza la presidenta Estefanía Mercado, llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

En su mensaje, Cristina Alcérreca Manzanero, titular del Órgano Interno de Control y presidenta del Comité, destacó que, por instrucciones de la Presidenta Municipal, este órgano colegiado inicia sus trabajos con la firme convicción de consolidar un gobierno transparente, profesional y confiable.

Durante esta primera sesión ordinaria, se presentaron el Plan Anual de Trabajo de Control Interno y el calendario oficial de sesiones ordinarias para el presente ejercicio.

Otro punto relevante fue la presentación de la evaluación preliminar del estado que guarda la normatividad vigente del municipio.

En este contexto, el comité reconoció que actualmente la administración opera con 135 áreas, entre secretarías, direcciones, organismos descentralizados y regidurías, muchas de ellas con normatividad desactualizada o no alineada al reglamento orgánico vigente. Ante ello, se acordaron tres acciones prioritarias:

Elaborar y validar la guía de actualización normativa. Remitirla a las áreas jurídicas y de mejora regulatoria para su revisión final y publicación oficial. Organizar talleres con todas las áreas municipales para la actualización y estandarización de sus reglamentos y manuales internos.

Asimismo, se presentó la Guía para la Elaboración de Reglamentos y Manuales del Municipio, a cargo del doctor Luis Gallegos Vasco, director de Normatividad, Control y Evaluación, la cual busca estandarizar y actualizar los instrumentos normativos internos que rigen la administración pública municipal.

Finalmente, rindieron protesta los nuevos integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, entre los que destacan titulares de áreas estratégicas como Tesorería Municipal, Secretaría Jurídica, Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información, Comisión de Mejora Regulatoria y la Dirección de Auditoría Financiera del Órgano Interno de Control, quienes se suman como vocales y secretario técnico.

El COCODI asume así la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de políticas institucionales, promover la mejora continua y garantizar el apego a los principios de transparencia, legalidad y eficiencia, con el fin de que la ciudadanía reconozca en el gobierno de Playa del Carmen una administración moderna, confiable y comprometida con el buen uso de los recursos públicos.