Grupo Firme manda mensaje retador a quienes se burlan de su abucheo en el show de la NFL.

Luego que este lunes Grupo Firme y Eduin Caz se convirtieran en tendencia en las redes sociales por su presentación en el show del medio tiempo de la NFL, el líder de la agrupación mexicana se burló de los abucheos que recibió en el partido entre los 49ers de San Francisco y los Cardenales de Arizona.

Y es que aunque se esperaba que Grupo Firme tuviera un cálido recibimiento de los mexicanos, la realidad fue que la banda tijuanense fue blanco de rechiflidos por parte de los asistentes y fanáticos de la NFL.

Sin embargo, para muchos esto no fue ninguna sorpresa ya que las redes sociales habían adelantado el descontento que tenía la afición mexicana por la presencia de Grupo Firme y Eduin Caz, por lo que los abucheos en el Estadio Azteca fueron una muestra.

Hasta ahora, los músicos se habían mantenido en silencio, pero fue el propio Eduin Caz, líder y vocalista de Grupo Firme, quien en sus redes sociales respondió ante las críticas y abucheos de los que fueron víctimas.

En ese sentido, el cantante utilizó su cuenta personal de Instagram para asegurar que más que un show, esta experiencia también se convirtió en una gran lección de vida para él y sus compañeros.

“Una noche de sorpresas y de aprendizaje la que me lleve en Monday Night Football. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no, pues que les puedo decir no soy moneda de oro”, inició en su mensaje.

Además, Eduin Caz también destacó que no podrían gozar del éxito que actualmente tienen sin haber superado algunos baches y descalabros en el camino, como lo fue la noche de anoche.

“Es difícil abrir una brecha porque te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino, pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil”, agregó.

Pero, no sólo esto, sino que Eduin Caz de Grupo Firme también mandó un fuerte mensaje a todos sus detractores con el que dejó claro que nada puede afectarlo.

“Me voy contento porque sé que al final de cuentas, con el público de sus servidores, cuando quieran les llenamos el estadio”, expresó.

Finalmente, Caz también felicitó al guardameta de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, por su destacado papel durante el partido contra Polonia y aunque aclaró que no tenía nada que ver con el tema se dijo fan del mexicano.