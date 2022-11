Grupo Xcaret responde sobre supuesto “mal trato” de uno de sus trabajadores a una turista.

Comparte esta Noticia

A través de la red social Twitter, una usuaria dio a conocer el caso de una amiga, quien aseguró que tras haber solicitado costos de reservaciones en el “sitio web” del Hotel Xcaret México, recibió un mal trato por parte de un supuesto empleado de la empresa.

Fue a través de una captura de pantalla, donde la usuaria @osunitacons dio a conocer la conversación que sostuvo su amiga con el “empleado” del complejo turístico todo incluido “All-fun Inclusive Premium”.

Días después de haber realizado su registro en una página web, el número telefónico con terminación 4643 se comunicó con la joven a través de la red social WhatsApp, como parte del seguimiento en el servicio.

Sin embargo, la amiga de la “víctima” aseguró que los mensajes y las llamadas que recibía desde ese número telefónico, eran durante todo el día, incluso en su horario laboral, lo cual comenzó a generarle molestia.

“Le estamos contactando referente a un registro que realizó en línea para recibir información, me comunico por esta vía debido a que hemos tratado de contactarla vía telefónica pero no hemos obtenido respuesta “, se puede leer en dicha captura de pantalla.

Al ser cuestionada sobre si aún se encontraba interesada en realizar la cotización de hospedajes, la joven optó por responder “no gracias” a lo que el supuesto empleado del grupo Xcaret contestó que si no se encontraba interesada y sin no tenía dinero, que no se registrara para recibir dichos mensajes.

Ante la burlesca pero a la vez agresiva respuesta por parte de el supuesto trabajador, se comenzó a generar una discusión entre ambos usuarios al grado de qué se le hizo hincapié a la joven que el servicio de hospedaje del hotel Xcaret solamente era para personas VIP.

Muchos usuarios de la red social, criticaron la postura del trabajador, situación que llegó hasta la cuenta oficial del Hotel Xcaret México.

El caso de la joven se viralizó en redes sociales, por lo que muchos de los internautas aprovechaban para compartir que también habían pasado por situaciones similares con páginas fraudulentas, que se hacen pasar por la cuenta oficial de esta cadena hotelera.

Fueron tantos los comentarios en los que se etiquetaron a la cuenta oficial del Hotel Xcaret México, que fue a través de ella, donde se desmintieron las agresiones por parte del supuesto trabajador pues el número telefónico no pertenecía a la empresa.

Dando entender que la supuesta cuenta a la que la joven se había registrado para solicitar información de precios de las reservaciones, se trató de un sitio fraudulento qué se dedicaba a estafar a personas que solicitaban este tipo de informes.

“Hola, lamentamos leer esto. Te confirmamos que ese número telefónico no pertenece al grupo Xcaret… Le recordamos siempre realizar sus compras por nuestros canales oficiales para garantizar una transacción segura “, señaló la empresa entre los comentarios de la denuncia.