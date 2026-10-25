Guadalupe Taddei descarta renuncia; asegura que continuará en el INE para “protegerlo”

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CIUDAD DE MÉXICO.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, comunicó a sus colegas que no renunciará al cargo, en medio de la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntas irregularidades en contratos y posibles conflictos de interés, según testimonios de consejerías participantes en una reunión de trabajo.

Durante el encuentro por Zoom, Taddei sostuvo que las publicaciones difundidas por “un par” de medios respondían a un asunto político. De acuerdo con las fuentes consultadas por el diario, argumentó que permanecer al frente del organismo era necesario para proteger a la institución.

La presidenta reiteró ante sus compañeros que los señalamientos no constituían un ataque únicamente contra ella, sino contra todo el INE. Añadió que su salida podría abrir un frente contra otros integrantes del órgano electoral.

Una de las consejerías relató que Taddei aseguró que “no pensaba renunciar” y que estaba revisando en qué pudo haber fallado, aunque descartó la dimisión.

Los 11 consejeros tenían programada una reunión desde las 9:00 de la mañana para avanzar en la selección de integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales. Taddei no asistió a la primera sesión, pero se incorporó a la segunda mediante videoconferencia.

Sus colegas, incluidos los de su bloque, se abstuvieron de pronunciarse sobre una eventual salida. Algunos señalaron que las fallas institucionales derivan de la falta de equilibrios en las decisiones, especialmente las administrativas, en las que, indicaron, no tienen injerencia los consejeros, salvo la presidenta como cabeza de la Junta General Ejecutiva.

En un comunicado difundido la mañana del mismo día, el INE afirmó que Taddei se ha conducido con probidad y sostuvo que se efectuaron oportunamente relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa. Sin precisar nombres ni cargos, señaló que fueron removidos funcionarios involucrados en los asuntos de contratación.

El organismo indicó que la presidencia no hará pronunciamientos sobre casos particulares y consideró que la investigación de la ASF demuestra el funcionamiento de los contrapesos. También aseguró que la propia Taddei solicitó esa revisión y las gestiones del Órgano Interno de Control.

“La presidencia está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso”, expresó el instituto. Añadió que cada expediente debe examinarse a partir de documentos y evidencias, y que corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades.

“Ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor están por encima de la ley”, sostuvo.

Como parte de sus acciones de transparencia, el INE mencionó el micrositio “El INE siempre a la vista, contigo en cada paso”, donde publicará información sobre contratos y asuntos relacionados.