Guerra sucia no nos frenará: Lili Campos

PLAYA DEL CARMEN.- Quedó claro que el presidente López Obrador no se prestará a la guerra sucia de los verdes con disfraz de Morena, porque nosotros nos dedicamos a seguir trabajando en la renovación y a dar resultados, afirmó en entrevista Lili Campos, candidata a la presidencia municipal de Solidaridad, por la alianza “Fuerza y Corazón por Quintana Roo”.

“Hasta el presidente les dijo que no hagan guerra sucia, que dejen que la gente decida; no nos dejamos engañar y no nos vamos a dejar intimidar por los verdes disfrazados de Morena porque nosotros nos dedicamos a dar resultados”, señaló.

Lili Campos dijo que esta serie de infamias que ya han llegado hasta sus padres, que son adultos mayores, no podrán detener el cambio que empezó hace casi tres años con la confianza en la renovación.

“Hoy estoy y estamos firmes, no hagamos caso de la guerra sucia, quieren venir a engañarnos pero nosotros nos mantenemos firmes con la lealtad hacia las y los solidarenses. Hoy vengo a renovar su voto de confianza y que me den la oportunidad de seguir trabajando por el bien de nuestras familias, por la renovación de nuestro municipio”, aseguró.