Hotel despide a Irene Hau ”porque no era demasiado bonita”. 

Comparte esta Noticia

La usuaria de Facebook Irene Hau denunció en redes sociales a un hotel de Valladolid por no renovarle su contrato como hostess por supuestamente «no cumplir con los estándares de belleza requeridos».

De acuerdo con la joven, hace un mes entró a laborar en el hotel El Mesón del Márquez ubicado en el centro de la ciudad de Valladolid en Yucatán.

Todo parecía estar bien hasta que comenzaron a llegar rumores de que no le iban a renovar el contrato porque «no tenía la carita ni el cuerpo bonito». Ella los tomó como rumores, pero al concluir el mes la mandaron a llamar para decirle que no cumplía con los estándares que se requerían para el puesto.

“Oh sorpresa, una semana después me hablan y me dicen que no cumplo los ‘estándares’ se metieron a juzgar mi tipo de cuerpo y que para ellos soy gorda y no tengo una cara bonita (tengo una cara redonda según ellos)” escribió la joven en su muro.

La licenciada en Turismo mencionó que el hotel contaba con políticas discriminantes y a su pensar se sumaron más cibernautas.

“El nivel de inglés de algunas compañeras no era el mejor y su preparación tampoco, pero eso sí, tenían una “cara bonita” y un cuerpo bonito según los estándares del gran mesón, que de grande solo tiene la discriminación y el mal trato laboral”.

“Hoy me atrevo a sacar a la luz y como muchos y muchas más solo que no tenían la fuerza para sacar a la luz este tipo de atropellos el alegado que a mí me dieron fue que ya venció mi contrato de un mes, nunca me había sentido así tan sobajada.”

La publicación de Irene se volvió viral dividiendo las opiniones de los internautas, incluso alguien le comentó a la joven con una captura de pantalla de lo que supuestamente opinaba el personal de recursos humanos.

“Qué pena me da ver como muchas personas inmaduras, o de baja autoestima pueden victimizarse e inventar historias tan fuera de lugar y lo peor es que muchos no saben el contexto y las crean».