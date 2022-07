Hoteleros consideran poco rentable traer a la Fórmula 1 a Cancún.

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La propuesta de retomar el proyecto de la Fórmula 1 (F1) en Quintana Roo no es un negocio rentable, indicó el hotelero José Chapur, debido a que las transmisiones en televisión y los patrocinios ya vienen comprometidos y esta ganancias por publicidad no se quedarían en México, sino que irían para la Fórmula 1 y que sólo los ingresos por entradas y algunos otros rubros contribuirían a nivelar el gasto por la inversión.

“Pero si lo llegan a hacer es bienvenido”, expuso.

Lo anterior, luego de que Antonio Pérez Garibay, diputado local por el estado de Jalisco, papá del piloto Sergio “Checo Pérez”, diera a conocer que México quiere tener un segundo evento de la Fórmula 1 y sería en Quintana Roo donde se proyecta una inversión privada en su totalidad de entre 400 y 600 millones de dólares.

Jesús Chapur, quien hacia el 2005 también propuso traer este proyecto a la entidad, reconoció que no es nada fácil por la inversión que se requiere y no es negocio para quien lo quiera hacer, al insistir en que todas las transmisiones en televisión y patrocinios ya están comprometidas.

“Se habla mucho de ello y no han podido aterrizado, no es nada fácil y difícilmente sea negocios para el que lo quiera hacer, pero si lo llegan a hacer es bienvenido, porque toda la transmisión en televisión y los patrocinios ya están comprometidos tanto en las marcas de los carros como de los uniformes ya está vendido, el que haga la pista no va a tener ingreso más que taquilla por los que estén presentes en las carreras”, insistió.