Hoteleros presentan plan para mitigar impacto del sargazo en la entidad

PLAYA DEL CARMEN.- La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) presentó al sector empresarial de Quintana Roo la iniciativa The Seas We Love (TSWL) y el Reto Nacional de Sostenibilidad BBVA 2023 que buscan sumar esfuerzos e impulsar iniciativas que logren mitigar y aprovechar el sargazo, un fenómeno natural que ha provocado una reducción de hasta un 11.6 por ciento del Producto Interno Bruto de Quintana Roo.

El presidente de la AHRM, Toni Chaves, expresó que de acuerdo con el estudio “El Impacto económico del sargazo: evidencia de la costa mexicana”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el problema del arribo del sargazo equivale a una reducción de más de 40 mil millones de pesos sobre el PIB de Quintana Roo, según lo indicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En ese sentido, el dirigente empresarial recalcó la importancia de crear sinergias y motivar la participación de todos los protagonistas de la actividad económica para hacer frente a esta crisis ambiental que, si bien afecta a todos, el sector hotelero es el que ha tenido que asumir la mayor parte de los costos que representa su recolección y disposición final, con un gasto anual estimado en 129 millones de dólares.

“El sargazo no sólo es un problema de los hoteleros. Es un problema ambiental que ha estado impactando en la pérdida de la competitividad del destino, la pérdida de empleos y al empobrecimiento económico de la región del Caribe”, puntualizó luego de señalar que el gobierno de EU ha estado muy al pendiente de esta situación que pudiera desencadenar un mayor flujo migratorio a su territorio.

El presidente de la AHRM señaló que en los próximos años la Unión Europea destinará más de 45 mil millones de euros en más de 130 proyectos a favor del medio ambiente de diversos países de América Latina y el Caribe. “De entre todos ellos, son nueve sus proyectos prioritarios, y el convertir el sargazo en oportunidad, ocupa el tercer lugar en su lista”, refirió Toni Chaves, quien comentó que para obtener estos fondos internacionales requieren seguir avanzando en estudios que permitan no sólo mitigar el problema sino crear proyectos para el uso, aprovechamiento y comercialización de las algas marinas.

El dirigente hotelero reconoció que a nivel gobierno no es México, sino República Dominicana, el país que encabeza los mayores esfuerzos a nivel internacional para atender esta contingencia, en tanto The Seas We Love, que recientemente firmó la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo, es la instancia privada, creada por la AHRM hace apenas dos años, la que más contribuye a crear conciencia y buscar ayudas para mitigar los efectos causados por el recale masivo de sargazo.

Ignacio Muñoz, director de TSWL, resaltó como un gran paso, el que el banco más grande de México, BBVA, haya decidido lanzar la primera edición de su Reto Nacional de Sostenibilidad con el tema Contención y Aprovechamiento del sargazo en el Caribe Mexicano, dirigida a investigadores, académicos o alumnos de universidades para encontrar soluciones innovadoras y los mejores proyectos de investigación y desarrollo tecnológico para el aprovechamiento del sargazo.

El lanzamiento de la convocatoria nacional por parte del Consorcio UNAM-TEC y BBVA inicio el 21 de septiembre pasado y para el 22 de noviembre se dará a conocer a los tres finalistas que trabajarán en el desarrollo de la propuesta y prototipo. BBVA otorgará un fondo de 2 millones de pesos a los tres finalistas para el desarrollo de la solución durante 12 meses. Finalmente, en noviembre del próximo año se premiará a la mejor propuesta en Quintana Roo.

Fuente: CancúnMío